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Хосонов: «Неправильно, что Гогниева могут отстранить от футбола»

28 февраля 2021, 14:49

Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов прокомментировал возможную дисквалификацию главного тренера команды Спартака Гогниева за удар арбитра в живот после матча 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3).

Ничего страшного после игры не произошло, я толкнул Косарева немного, и всё. Просто, как он вышел, он материл нас, наших игроков всех. Я не сдержался и толкнул его. Я не бил его, просто вот так ответно среагировал на его действия. Мне неприятно было слышать всё это, не сдержал эмоции.

Эпизод с ударом судьи в живот, в котором обвиняют Спартака Гогниева, я не видел. Думаю, это неправильно, что тренеру могут запретить любую деятельность, связанную с футболом. Посмотрим, какое решение вынесет КДК РФС.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Союзник противников (раскрыть)
02 марта в 11:16
Там я видел видео. И там рецидивисты.
Союзник противников
Союзник противников ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
02 марта в 10:13
Один что-то сказал,а другой ударил.Мне этого достаточно.Ты так же горячо отстаивал Кокорина и Мамаева???
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 10:12
Дайте ему звание героя аула.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 февраля в 16:17
Никто из вас даже видео эпизода не видел, а уже пишите такие комменты.
Ganymed1
Ganymed1
28 февраля в 16:01
Дикари
Romkurch
Romkurch
28 февраля в 14:55
Отстранять таких нужно навеки.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
28 февраля в 14:55
Бокс с мячём. Какой-то.
КЭТиК
КЭТиК
28 февраля в 14:53
Ему нужен адвокат Ромы Широкова.
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