Хосонов: «Неправильно, что Гогниева могут отстранить от футбола»

Полузащитник «Алании» прокомментировал возможную дисквалификацию главного тренера команды за удар арбитра в живот после матча 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3).

Ничего страшного после игры не произошло, я толкнул Косарева немного, и всё. Просто, как он вышел, он материл нас, наших игроков всех. Я не сдержался и толкнул его. Я не бил его, просто вот так ответно среагировал на его действия. Мне неприятно было слышать всё это, не сдержал эмоции.