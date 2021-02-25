«Уже скучаю, Екатеринбург». Помазун попрощался с «Уралом»

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25 февраля 2021, 10:05

Голкипер ЦСКА , выступающий на правах аренды за «Урал», на своей странице в инстаграме попрощался с клубом из Екатеринбурга.

24-летний футболист опубликовал в сторис фото из машины, на котором запечатлел надпись на стене: «Всё будет хорошо! В крайнем случае – очень хорошо!» и добавил подпись: «Уже скучаю, Екатеринбург».