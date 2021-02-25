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«Уже скучаю, Екатеринбург». Помазун попрощался с «Уралом»

25 февраля 2021, 10:05

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», на своей странице в инстаграме попрощался с клубом из Екатеринбурга.

24-летний футболист опубликовал в сторис фото из машины, на котором запечатлел надпись на стене: «Всё будет хорошо! В крайнем случае – очень хорошо!» и добавил подпись: «Уже скучаю, Екатеринбург».

«Уже скучаю, Екатеринбург». Помазун попрощался с «Уралом»

Ранее стало известно, что ЦСКА отозвал Помазуна из аренды в связи с положительным тестом Игоря Акинфеева на коронавирус.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
25 февраля в 12:04
В гостях хорошо, а дома лучше!!!
VAN ARM
VAN ARM
25 февраля в 11:33
радоваться нужно возращению домой))))
112910415
112910415
25 февраля в 10:59
всё же лучше ему на Урале ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 10:39
В Урале он постоянно был бы в деле, а в ЦСКА на пару -тройку игр и на лавочку.
Не завидую я Илье, Акинфеева ему не вытеснить...
Василий 50
Василий 50
25 февраля в 10:34
Думай лучше о футболе
25процентный клоун
25процентный клоун
25 февраля в 10:19
Надеюсь Игорь поправиться к встрече Куинси Промеса
SHMEL
SHMEL
25 февраля в 10:15
Хорошо, что был возможен такой вариант. Илья справится, он очень качественный вратарь, что и доказал игрой за Урал.
Cat01
Cat01
25 февраля в 10:08
Быстро скучать начал
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