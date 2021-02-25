«Уже скучаю, Екатеринбург». Помазун попрощался с «Уралом»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», на своей странице в инстаграме попрощался с клубом из Екатеринбурга.
24-летний футболист опубликовал в сторис фото из машины, на котором запечатлел надпись на стене: «Всё будет хорошо! В крайнем случае – очень хорошо!» и добавил подпись: «Уже скучаю, Екатеринбург».
Ранее стало известно, что ЦСКА отозвал Помазуна из аренды в связи с положительным тестом Игоря Акинфеева на коронавирус.
Не завидую я Илье, Акинфеева ему не вытеснить...
Не завидую я Илье, Акинфеева ему не вытеснить...