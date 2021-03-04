Лопетеги: «Вылетать в последний момент — это самое тяжёлое в футболе»

Главный тренер «Севильи» прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

Это была игра, в которой мы испытали на себе самую жестокую часть футбола — вылет в последний момент.

Когда мы остались вдесятером, у соперника тоже должно было быть на одного игрока меньше. Нам остаётся только побыстрее оправиться от этого и начать думать о чемпионате.

Мы расстроены, но гордимся усилиями, которые приложила команда. С нами много чего произошло. Травмы до игры, во время игры... Мы пропустили гол после их первого удара. Но команда не развалилась. Мы хорошо работали в обороне и имели хорошие шансы на выход в финал.