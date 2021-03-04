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Лопетеги: «Вылетать в последний момент — это самое тяжёлое в футболе»

04 марта 2021, 07:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗакончился в доп. время

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

Это была игра, в которой мы испытали на себе самую жестокую часть футбола — вылет в последний момент.

Когда мы остались вдесятером, у соперника тоже должно было быть на одного игрока меньше. Нам остаётся только побыстрее оправиться от этого и начать думать о чемпионате.

Мы расстроены, но гордимся усилиями, которые приложила команда. С нами много чего произошло. Травмы до игры, во время игры... Мы пропустили гол после их первого удара. Но команда не развалилась. Мы хорошо работали в обороне и имели хорошие шансы на выход в финал.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
04 марта в 09:12
Сами себя испугались
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 08:39
Всегда присутствует момент разочарования
1bear
1bear
04 марта в 08:08
,,,судейка,конечно,тот ещё,но нужно пенальти забивать...
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 08:07
Все было в их ногах (руках), но не повезло.
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