Гасперини: «Когда Иличич не ведёт себя как бабушка, я зову его профессором»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал победу над «Кротоне» (5:1) в матче 25-го тура Серии А. Форвард бергамасков отыграл полный матч, отметившись голом и результативной передачей.

Напомним, в недавней игре с «Реалом» в Лиге чемпионов (0:1) Гасперини заменил словенца спустя 30 минут после его выхода на поле во втором тайме.

Первый тайм выглядел как заколдованный, учитывая то количество моментов, которые мы создали.

Но после мы показали, что в порядке. Все голы были качественные. Постараемся продолжить эту хорошую серию.

Ситуация в таблице напряжённая. Так что мы не можем позволить себе расслабиться.

Да, следующий матч мы играем с «Интером», идеальных моментов не бывает. Мы знаем что это очень сильная команда, которая набрала хороший ход. Прямо сейчас они демонстрируют, что заслуживают первого места. Это хорошая проверка для нас.

Сегодня Иличич сыграл на высоком уровне, он был очень хорош. Когда он непрерывно тренируется и не ведёт себя как бабушка, как я ему время от времени говорю, тогда я зову его профессором.