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Гасперини: «Когда Иличич не ведёт себя как бабушка, я зову его профессором»

04 марта 2021, 06:17
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)5 : 1Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Кротоне» (5:1) в матче 25-го тура Серии А. Форвард бергамасков Йосип Иличич отыграл полный матч, отметившись голом и результативной передачей.

Напомним, в недавней игре с «Реалом» в Лиге чемпионов (0:1) Гасперини заменил словенца спустя 30 минут после его выхода на поле во втором тайме.

Первый тайм выглядел как заколдованный, учитывая то количество моментов, которые мы создали.

Но после мы показали, что в порядке. Все голы были качественные. Постараемся продолжить эту хорошую серию.

Ситуация в таблице напряжённая. Так что мы не можем позволить себе расслабиться.

Да, следующий матч мы играем с «Интером», идеальных моментов не бывает. Мы знаем что это очень сильная команда, которая набрала хороший ход. Прямо сейчас они демонстрируют, что заслуживают первого места. Это хорошая проверка для нас.

Сегодня Иличич сыграл на высоком уровне, он был очень хорош. Когда он непрерывно тренируется и не ведёт себя как бабушка, как я ему время от времени говорю, тогда я зову его профессором.

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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 12:39
Какое воодушевление после Кротоне. А вот с "Реалом" вас и до, и после удаления на поле не было видно)
mihaluch
mihaluch
04 марта в 07:13
Надо же кого-то выделить из команды.
STVA 1
STVA 1
04 марта в 06:34
Вот наговорил то)
ДСА
ДСА
04 марта в 06:29
Просто соперник был откровенно слаб.
Остапчук 67
Остапчук 67
04 марта в 06:26
К чему пустой разговор?
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