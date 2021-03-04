Готти: «„Милан“ забил с пенальти, назначенного после истечения времени»

Главный тренер «Удинезе» подвёл итоги выездного матча с «Миланом» (1:1) в 25-м туре Серии А. Миланский клуб вырвал ничью, реализовав пенальти в концовке встречи.

Победа была у нас в руках. Эпилог этого матча — причина, по которой возникают бессонные ночи.

Я видел, как матчи заканчивались на пять секунд раньше, чем должны были. Но сегодня пенальти был назначен по прошествии 95 минут. Это уже ничего не изменит, я понимаю. Но по крайней мере у меня должна быть возможность рассердиться из-за этого.

Пропустить гол с такого пенальти, назначенного после истечения компенсированного времени... Если бы это произошло с другим клубом, случился бы хаос. Но в случае с «Удинезе» это никого не волнует. Это были бы очень важные для нас три очка.