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Готти: «„Милан“ забил с пенальти, назначенного после истечения времени»

04 марта 2021, 06:44
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Главный тренер «Удинезе» Лука Готти подвёл итоги выездного матча с «Миланом» (1:1) в 25-м туре Серии А. Миланский клуб вырвал ничью, реализовав пенальти в концовке встречи.

Победа была у нас в руках. Эпилог этого матча — причина, по которой возникают бессонные ночи.

Я видел, как матчи заканчивались на пять секунд раньше, чем должны были. Но сегодня пенальти был назначен по прошествии 95 минут. Это уже ничего не изменит, я понимаю. Но по крайней мере у меня должна быть возможность рассердиться из-за этого.

Пропустить гол с такого пенальти, назначенного после истечения компенсированного времени... Если бы это произошло с другим клубом, случился бы хаос. Но в случае с «Удинезе» это никого не волнует. Это были бы очень важные для нас три очка.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
04 марта в 08:08
Помогли Милану, бывает.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 марта в 07:49
Вот так и куются чемпионы, иногда липовые...
mihaluch
mihaluch
04 марта в 07:07
Здесь судья хозяин.
shlomo
shlomo
04 марта в 07:01
Ну и такое бывает в футболе....
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