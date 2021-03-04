«Барселона» хочет подписать Габриэла Жезуса

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может сменить клубную прописку ближайшим летом, пишет Mundo Deportivo.
В услугах 23-летнего бразильца заинтересована «Барселона». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 млн евро. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в АПЛ, 6 голов и 3 голевые передачи.
Контракт Жезуса с «горожанами» истекает летом 2023 года.
стиль игры другой, сейчас кстати Бавария злоупотребляют эти стилем и даже не стесняются ))) за то есть результат)
стиль игры другой, сейчас кстати Бавария злоупотребляют эти стилем и даже не стесняются ))) за то есть результат)