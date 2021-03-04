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«Барселона» хочет подписать Габриэла Жезуса

04 марта 2021, 13:32

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может сменить клубную прописку ближайшим летом, пишет Mundo Deportivo.

В услугах 23-летнего бразильца заинтересована «Барселона». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 млн евро. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в АПЛ, 6 голов и 3 голевые передачи.

Контракт Жезуса с «горожанами» истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Beka_byaka (раскрыть)
04 марта в 21:10
Они уже зрело играют. Понаблюдай.)
Van Vanovich
Van Vanovich
04 марта в 21:08
Утка)) Хотя бы приписали интерес к ПСЖ или Юве.)
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Van Vanovich (раскрыть)
04 марта в 21:03
Нужны два рослых и стойких защитников. У матипа хоть и травмировался часто уже опыт.... Молодые риск.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Beka_byaka (раскрыть)
04 марта в 21:02
Зачем Матип??? Есть Хорошие и не дорогие защитники-Схюрс из Аякса и Ботман из Лилля!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Dima salev (раскрыть)
04 марта в 20:55, ред.
Фати надо вернуть в строй к нему Сона прикупить, Делигта, и Матипа, на защиту, Месси оттянуть к Де Йонгу. На тренерский помост Тен Хага... И не нужны ни Левондовскгого с Мбаппе и Холандом.
Dima salev
Dima salev
04 марта в 16:58
На сегодняшний день Барселоне нужен Левандовский или Мебаппе. Остальное приобретение будет как Коутинё Гризман
DEIVID_1
DEIVID_1
04 марта в 15:41
Многовато за этого бездаря.
Baggio R.
Baggio R. ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
04 марта в 15:21
Разве Левандовски тоже вингер, а не ЦН?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
04 марта в 14:29
Барселона максимум может себе позволить Агуэро) только из за того, что он перейдёт бесплатно.
swed27
swed27
04 марта в 14:16
Видно терки с Месси свое берут Замену ему ищет Барса
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
04 марта в 14:14, ред.
Барсе не нужны ЦН им нужны такие как Сане, Мбапе, Неймары и Салахи))
стиль игры другой, сейчас кстати Бавария злоупотребляют эти стилем и даже не стесняются ))) за то есть результат)
злой зануда
злой зануда
04 марта в 13:41
Барселона не успокоилась после Коутиньо, Дембеле, Гризмана и Брэтуэйта. Нужно еще одно бревно.
NOVA
NOVA
04 марта в 13:38
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