«Барселона» хочет подписать Габриэла Жезуса

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04 марта 2021, 13:32

Нападающий «Манчестер Сити» может сменить клубную прописку ближайшим летом, пишет Mundo Deportivo.

В услугах 23-летнего бразильца заинтересована «Барселона». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 млн евро. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в АПЛ , 6 голов и 3 голевые передачи.

Контракт Жезуса с «горожанами» истекает летом 2023 года.