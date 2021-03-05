Червиченко: «В матче „Спартак“ — „Краснодар“ фаворита нет»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Краснодара» в рамках 21-го тура РПЛ .

Здесь нет фаворита. «Спартак» испытывает какой-то сбой. То ли он функциональный, то ли тактический. Может быть, сказались эксперименты с игровыми схемами. А может, команда просто ещё не отошла от сборов. Поражение или ничья с «Краснодаром» исключает «Спартак» из чемпионской гонки и почти исключает не только из битвы за место в Лиге чемпионов, но даже за попадание в тройку.

У «Краснодара» ситуация не лучше. Команда не может выиграть, но при этом показывает более интересную и быструю игру. Да, мяч не залетает в ворота, но по организации игры «быки» выглядят симпатично. Поэтому у них нервозности будет поменьше. И всё же, думаю, результат будет ничейный, хотя исход возможен абсолютно любой.