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Червиченко: «В матче „Спартак“ — „Краснодар“ фаворита нет»

вчера, 06:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Краснодара» в рамках 21-го тура РПЛ.

Здесь нет фаворита. «Спартак» испытывает какой-то сбой. То ли он функциональный, то ли тактический. Может быть, сказались эксперименты с игровыми схемами. А может, команда просто ещё не отошла от сборов. Поражение или ничья с «Краснодаром» исключает «Спартак» из чемпионской гонки и почти исключает не только из битвы за место в Лиге чемпионов, но даже за попадание в тройку.

У «Краснодара» ситуация не лучше. Команда не может выиграть, но при этом показывает более интересную и быструю игру. Да, мяч не залетает в ворота, но по организации игры «быки» выглядят симпатично. Поэтому у них нервозности будет поменьше. И всё же, думаю, результат будет ничейный, хотя исход возможен абсолютно любой.

Напомним, матч «Спартак» — «Краснодар» рассудит Виталий Мешков.

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sv_1969
sv_1969 ответ Romkurch (раскрыть)
вчера в 12:28
Оренбургу тоже))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:29
Промес разделает бычков,как бог черепаху...Иначе для чего Зарема отказалась от новой помады???
за
за
вчера в 10:15
ЧервИченко еще тот эксперт.
Romkurch
Romkurch
вчера в 09:42
Краснодару убедительной победы!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:24
Шансы приблизительно равны
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 06:48
    ФК Зенит всея Руси
    ФК Зенит всея Руси
    вчера в 06:42
      ФК Зенит всея Руси
      ФК Зенит всея Руси
      вчера в 06:38
        ДСА
        ДСА
        вчера в 06:28
        Обе команды плохи в начале года.
        ОПС
        ОПС
        вчера в 06:24
        Будет очень интересно посмотреть.
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