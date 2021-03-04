Худяков: «Меня не поймут, если я сейчас покину „Тамбов“»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию, согласно которой он был представлен в качестве будущего генерального директора «Кубани».

Да, после окончания сезона я возглавлю «Кубань». Уже говорил, что мне этот проект интересен. Планы серьезные, учредители заинтересованы в развитии клуба. Но в данный момент я работаю в «Тамбове». Для меня важно, чтобы клуб продолжил свое существование. Тамбовские болельщики, да и вообще футбольная общественность не поймут, если я в такой ситуации покину клуб. Буду в нем до конца.

Сейчас три тяжелейшие игры — «Динамо», «Сочи», потом выезд к «Краснодару». Постараемся в них что-то зацепить. Потом будет двухнедельная пауза — очень на нее рассчитываем. Будет время подготовиться, после этого команда, надеюсь, уже заиграет в другой футбол. Верю в Сергея Первушина, знаю, что он создаст коллектив и выжмет максимально.