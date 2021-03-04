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Худяков: «Меня не поймут, если я сейчас покину „Тамбов“»

04 марта 2021, 21:10

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию, согласно которой он был представлен в качестве будущего генерального директора «Кубани».

Да, после окончания сезона я возглавлю «Кубань». Уже говорил, что мне этот проект интересен. Планы серьезные, учредители заинтересованы в развитии клуба. Но в данный момент я работаю в «Тамбове». Для меня важно, чтобы клуб продолжил свое существование. Тамбовские болельщики, да и вообще футбольная общественность не поймут, если я в такой ситуации покину клуб. Буду в нем до конца.

Сейчас три тяжелейшие игры — «Динамо», «Сочи», потом выезд к «Краснодару». Постараемся в них что-то зацепить. Потом будет двухнедельная пауза — очень на нее рассчитываем. Будет время подготовиться, после этого команда, надеюсь, уже заиграет в другой футбол. Верю в Сергея Первушина, знаю, что он создаст коллектив и выжмет максимально.

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Все комментарии
ТТ
ТТ
04 марта в 22:58
Да по моему и сейчас вас мало кто понимает!!
Остапчук 67
Остапчук 67
04 марта в 22:57
Этот человек угробил клуб «Тамбов»...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 марта в 22:55
Хуяков, не привлекай к себе внимание...
За адекватность
За адекватность ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
04 марта в 22:29
Я Вас приветствую!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 22:23, ред.
Многие не поймут, если прокуратура не проверит деятельность "Тамбова", в том числе, почему он подписал новых третьесортных футболистов, годящихся только на сливы, не выплатив при этом по контрактам своим основным игрокам. Вот это главное.

Я просто очень удивлюсь, если там не твориться чего-нибудь, вследствие чего Худяков может уехать в места более отдаленные, чем Краснодар, на Дальний Восток, например, Магадан.
drug01
drug01
04 марта в 21:58
Эх плохи дела совсем
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 21:54
Думаю , что кроме болельщиков , Тамбов мало кому интересен. Стадиона нет, денег нет, долги растут. Все прекрасно понимают , что сегодняшний Тамбов - это Тамбов виртуальный , его по сути нет. Закончится сезон , спасители из других команд разъедутся по домам , и останется только одно название. Это будет хорошим уроком нашим добрым чиновникам, которые допустили команду в РПЛ , нарушая все правила лицензирования.
Всем здоровья.
За адекватность
За адекватность
04 марта в 21:40, ред.
Да хватит сказки рассказывать господин Худяков. Смею предположить, что Вам уже абсолютно фиолетово, что там будет с "Тамбовым". Все все прекрасно понимают, что задача одна, доиграть сезон, дабы вожди РФС с РПЛ маленько смягчили случившийся конфуз. А дальше хоть трава не расти. Ну а Вы ФК "Тамбов" уже "развили", можно браться за "развитие" "Кубани". Как в рекламе, " Вы все еще полоскаете, тогда мы идем к Вам". А за многомилионные долги "Тамбова" как обычно и ответить некому. Даже зиц председатель Фунт отсутствует. Как обычно личное мнение.
alexgurzan
alexgurzan ответ Рубцовский (раскрыть)
04 марта в 21:34
Отправка производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа. Все остальное зависит от скорости работы "Почты России". Обычно посылки приходят в течение месяца. Если возврата не было, попробуйте обратиться на info@soccer.ru.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 марта в 21:27
В последней игре при наращивании темпа "Тамбов" пропустил три мяча от команды, которая в чемпионате РПЛ забивает двушечку по великим праздникам. О каких перспективах в плане результата можно говорить в играх с "Сочи", "Динамо" и "Краснодаром" даже не представляется. У Худякова возможно есть интерес остаться в "Тамбове" некоторое время, но как ни цинично прозвучит - данный интерес может быть связан не только с футбольной составляющей.
mihaluch
mihaluch
04 марта в 21:17
Да и так Тамбов выжат основательно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 21:15
Чего уж там, беги пока трамваи ходят...
STVA 1
STVA 1
04 марта в 21:14
Итак не поймут
Рубцовский
Рубцовский
04 марта в 21:13
А мне, кстати, футболка так и не пришла, не хотел жаловаться в комментариях, но как то уж долговато идет
beefs
beefs
04 марта в 21:12
это значит что Тамбову кердык...
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