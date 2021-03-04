Ганчаренко высказался о прогрессе Яковлева и Аванесяна

Главный тренер ЦСКА поделился мнением об аренде полузащитника в «Тамбов», а также высказался о прогрессе нападающего .

Яковлев обладает очень хорошими качествами, он мне нравится как нападающий. Ему нужно набираться опыта, глядя на тех ребят, которым удалось завоевать место в составе. Примеры Чалова, Облякова, Кучаева, Дивеева, Марадишвили вполне показательны. Каждому из них понадобилось плюс-минус два года, чтобы вырасти и выйти на общий уровень команды. Поэтому просто ждем, когда Владислав дорастет до уровня основного состава.

Аванесян — это сгусток энергии, огромное желание, большая работоспособность в центре поля. Он достаточно агрессивен, что необходимо для опорного полузащитника. Немаловажно и то, что он умеет еще и голы забивать. С ним та же ситуация, что и с Яковлевым — требуется время, чтобы посмотреть, как Тигран сможет выйти на уровень команды, способной решать большие задачи. Его аренда в «Тамбов» должна способствовать дальнейшему росту.