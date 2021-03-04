ГлавнаяНовости

Ганчаренко высказался о прогрессе Яковлева и Аванесяна

04 марта 2021, 19:07

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением об аренде полузащитника Тиграна Аванесяна в «Тамбов», а также высказался о прогрессе нападающего Владислава Яковлева.

Яковлев обладает очень хорошими качествами, он мне нравится как нападающий. Ему нужно набираться опыта, глядя на тех ребят, которым удалось завоевать место в составе. Примеры Чалова, Облякова, Кучаева, Дивеева, Марадишвили вполне показательны. Каждому из них понадобилось плюс-минус два года, чтобы вырасти и выйти на общий уровень команды. Поэтому просто ждем, когда Владислав дорастет до уровня основного состава.

Аванесян — это сгусток энергии, огромное желание, большая работоспособность в центре поля. Он достаточно агрессивен, что необходимо для опорного полузащитника. Немаловажно и то, что он умеет еще и голы забивать. С ним та же ситуация, что и с Яковлевым — требуется время, чтобы посмотреть, как Тигран сможет выйти на уровень команды, способной решать большие задачи. Его аренда в «Тамбов» должна способствовать дальнейшему росту.

Все новости
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии3
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии8
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии12
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
04 марта в 22:22, ред.
Большое желание вместо варягов на острие атаки увидеть своих, доморощенных парней.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
04 марта в 21:58
Смотрел последнюю игру молодёжки в Питере с Зенитом.( 2: 4 ) Яковлев и Востриков забили свои 10 - ые голы. Хорошие напы подрастают в ЦСКА. Удачи им.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 марта в 21:46
Через год два будут за нас выступать!
Mi6
Mi6
04 марта в 20:14
Хорошо что хоть своего любимца Васина в пример не поставил этот горе-специалист
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 19:33
Парням не тормозить в развитии, работать, пытаться попасть в основу. Примеры у них перед глазами. Все зависит от них самих , ну и конечно от тренерского штаба, который должен подвести парней к основе. Лишь бы не поймали звезду, как многие их сверстники. Будем надеяться , что ребята продолжат прогрессировать и мы увидим их на поле в основном составе.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
04 марта в 19:27
Очень хочется когда-нибудь увидеть состав только из своих воспитанников, хотябы даже в каком-нибудь кубковом матче начальной стадии.
beefs
beefs
04 марта в 19:15
Хочется что бы это сбылось...
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 19:15
Можно похвалить но бестолку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100