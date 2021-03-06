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Оскар: «Сделаю всё возможное, чтобы завершить карьеру в „Челси“»

06 марта 2021, 08:50

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар заявил, что хотел бы вернуться в «Челси». Бразилец выступал за «синих» с 2012 по 2016 год.

Я думаю о том, чтобы завершить свою карьеру в «Челси», потому что у меня были хорошие времена в этом клубе. «Челси» помог мне стать лучше и сделать то, о чем я всегда мечтал, а именно сыграть в Лиге чемпионов. Они помогли мне сыграть на чемпионате мира и выиграть АПЛ.

У меня много друзей в «Челси». Было бы мечтой, если бы мне выпал шанс завершить карьеру в «Челси». Конечно, они не любят покупать слишком много возрастных игроков, что вполне нормально, потому что они являются европейским топ-клубов. Но я сделаю всё возможное, чтобы завершить карьеру в «Челси».

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Бубнин
Бубнин
06 марта в 11:23
Да, пусть Грановская посмеется.
beefs
beefs
06 марта в 08:53
по моему ты уже, парень, упустил свой шанс...
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