Сульшер — о матче с «Манчестер Сити»: «Один рекорд будет побит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий в преддверии матча против «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура АПЛ .

Мы сосредоточены только на предстоящей игре, а не на том, как мы закончим сезон. Мы должны показать максимально лучший МЮ и, конечно, постараться финишировать лучше чем в прошлом сезоне. Воскресный матч даёт хорошую возможность проверить себя против хорошей команды.