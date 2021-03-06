Сульшер — о матче с «Манчестер Сити»: «Один рекорд будет побит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии матча против «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура АПЛ.
Мы сосредоточены только на предстоящей игре, а не на том, как мы закончим сезон. Мы должны показать максимально лучший МЮ и, конечно, постараться финишировать лучше чем в прошлом сезоне. Воскресный матч даёт хорошую возможность проверить себя против хорошей команды.
Сейчас у «Сити» фантастическая серия. Прекрасная форма — 21 победа. У нас 21 матч без поражений на выезде в АПЛ. Так что один из рекордов будет побит. Давайте узнаем, какой именно.
Ранее на этой неделе МЮ сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а «Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1).