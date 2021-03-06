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Сульшер — о матче с «Манчестер Сити»: «Один рекорд будет побит»

06 марта 2021, 04:42
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии матча против «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура АПЛ.

Мы сосредоточены только на предстоящей игре, а не на том, как мы закончим сезон. Мы должны показать максимально лучший МЮ и, конечно, постараться финишировать лучше чем в прошлом сезоне. Воскресный матч даёт хорошую возможность проверить себя против хорошей команды.

Сейчас у «Сити» фантастическая серия. Прекрасная форма — 21 победа. У нас 21 матч без поражений на выезде в АПЛ. Так что один из рекордов будет побит. Давайте узнаем, какой именно.

Ранее на этой неделе МЮ сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а «Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1).

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Все комментарии
hoper
hoper ответ Igo0rek (раскрыть)
06 марта в 17:19, ред.
две буквы не дописал ....... МЮ
112910415
112910415
06 марта в 09:02
хозяева, пожалуй, не упустят свой шанс
Igo0rek
Igo0rek
06 марта в 08:24
Не думаю, что Манчестер Сити будет выкладываться на 100% в дерби, учитывая гандикап в таблице и очень плотный график. Но все же в дерби хотелось бы увидеть уверенную победу.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
06 марта в 08:17
Пора прервать их серию
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 07:30
Сити порвёт не напрягаясь!
Comentarios
Comentarios
06 марта в 07:03
Сити 5ку отгрузят
ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 06:29
Похоже будет 1-1.
VAN ARM
VAN ARM
06 марта в 06:14
А может и не будет))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 марта в 04:47
Рекорды падают один за другим...
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