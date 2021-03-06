Экс-тренер Холанда: «Эрлинг может преуспеть в любом клубе, включая „Реал“»

Альф Ингве Бернстен, первый тренер в профессиональной карьере , поделился мнением о том, где мог бы продолжить карьеру 20-летний форвард дортмундской «Боруссии».

Эрлинг продолжает впечатлять меня. Я знал, что он станет приличным игроком, но не ожидал такого уровня в 20 лет.

Думаю, прямо сейчас «Боруссия» — идеальный клуб для него. Ему только 20 лет, и он всё ещё может прогрессировать в Дортмунде.

Но он также достиг уровня, который позволяет ему переходить в лучшие клубы и добиваться там успехов. Так что оба варианта — оставаться и уходить — были бы верными для Эрлинга. Он может преуспеть в любом клубе, включая «Реал».