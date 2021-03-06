ГлавнаяНовости

Экс-тренер Холанда: «Эрлинг может преуспеть в любом клубе, включая „Реал“»

06 марта 2021, 05:58

Альф Ингве Бернстен, первый тренер в профессиональной карьере Эрлинга Холанда, поделился мнением о том, где мог бы продолжить карьеру 20-летний форвард дортмундской «Боруссии».

Эрлинг продолжает впечатлять меня. Я знал, что он станет приличным игроком, но не ожидал такого уровня в 20 лет.

Думаю, прямо сейчас «Боруссия» — идеальный клуб для него. Ему только 20 лет, и он всё ещё может прогрессировать в Дортмунде.

Но он также достиг уровня, который позволяет ему переходить в лучшие клубы и добиваться там успехов. Так что оба варианта — оставаться и уходить — были бы верными для Эрлинга. Он может преуспеть в любом клубе, включая «Реал».

Недавно появилась информация о том, что Холанд не хочет переходить в «Челси» и намерен продолжить карьеру в «абсолютном топ-клубе».

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии0
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии0
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 марта в 10:13
Рукадзюба , учись играть футбол у мальчика Эрлинга !!! )))))
ДСА
ДСА
06 марта в 07:28
Главное из клуба в клуб не прыгать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 марта в 07:27
Почему "Реал" выделен отдельно? В клубе где возрастной Бензема до сих пор приносит немалую пользу - Холанд точно будет на коне. Труднее на мой взгляд будет в АПЛ, но и там в успехе Холанда не сомневаюсь. Видимо, выделение "Реала" указывает на фаворита в споре на талантливого форварда.
A.S.A
A.S.A
06 марта в 06:06
Парень трудом и работай над собой повышает свой уровень, так что вполне заслуживает играть в топ клубе,главное чтоб требования к самому себе не упали после подписания "жирного контракта"
Gahi
Gahi
06 марта в 06:02
Талантливый футболист, главное не ошибиться при выборе новой команды.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100