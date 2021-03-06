Артета: «„Арсенал“ не должен быть на 10-й строчке. Это неприемлемо»

Главный тренер «Арсенала» подчеркнул, что «канонирам» предстоит проделать очень много работы, прежде чем команда начнёт показывать футбол, который хочет видеть испанец.

Насколько далёк нынешний «Арсенал» от того, каким я его вижу? Очень, очень далёк. Нам ещё многое нужно улучшить. Мы должны быть намного более эффективными в принятии решений, намного быстрее использовать ситуации, где мы обладаем преимуществом. Должны лучше понимать, когда возникают эти ситуации.

Нужно лучше контролировать игру, проводить больше оборонительных действий на половине поля соперника и допускать меньше потерь на своей, чаще играть на ноль. Ещё многое предстоит сделать — чаще забивать, быть креативнее. Многое.

То, что происходит в турнирной таблице, неприемлемо. Мы — «Арсенал», и нас здесь быть не должно. Если кто-то доволен этими результатами, то ему здесь не место.