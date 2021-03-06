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Артета: «„Арсенал“ не должен быть на 10-й строчке. Это неприемлемо»

06 марта 2021, 07:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подчеркнул, что «канонирам» предстоит проделать очень много работы, прежде чем команда начнёт показывать футбол, который хочет видеть испанец.

Насколько далёк нынешний «Арсенал» от того, каким я его вижу? Очень, очень далёк. Нам ещё многое нужно улучшить. Мы должны быть намного более эффективными в принятии решений, намного быстрее использовать ситуации, где мы обладаем преимуществом. Должны лучше понимать, когда возникают эти ситуации.

Нужно лучше контролировать игру, проводить больше оборонительных действий на половине поля соперника и допускать меньше потерь на своей, чаще играть на ноль. Ещё многое предстоит сделать — чаще забивать, быть креативнее. Многое.

То, что происходит в турнирной таблице, неприемлемо. Мы — «Арсенал», и нас здесь быть не должно. Если кто-то доволен этими результатами, то ему здесь не место.

После победы над «Лестером» (3:1) в 26-м туре АПЛ «Арсенал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

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Все комментарии
firewing
firewing
06 марта в 15:33
Время канониров прошло, если только не найдётся новый Венгер...
Сантус
Сантус
06 марта в 11:58
Как смешно такое читать...и ладно бы говорил это болельщик, легенда клуба или собственник...это говорит тот,кто этот клуб туда привел..я уже вспотел удивляться..)
Karkaz
Karkaz
06 марта в 08:55
Все уже привыкли
ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 08:44
Потому и в убытках, что десятые.
112910415
112910415
06 марта в 08:31
никак не удаётся правильные слова конвертировать в результаты,
вот в чём беда
batog
batog
06 марта в 08:28
13-ое место - самое то!
311
311
06 марта в 08:08
Раньше арсенал был четвертым, и также говорили, что это неприемлемо!)
beefs
beefs
06 марта в 07:53
Тренер, все в ваших руках...
ЮЗИК
ЮЗИК
06 марта в 07:50
Давно пора с этим разобраться
kella
kella
06 марта в 07:39
Чемпион вот на седьмом сопит и ничего!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 07:32
А на 9 приемлемо?😜
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