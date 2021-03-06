Маркиньос: «Мбаппе лучше играет без Неймара? Эту чушь пора прекратить»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос не согласен с мнением о том, что форвард парижан демонстрирует лучшую игру, когда на поле нет Неймара.

Мбаппе играет лучше, когда нет Неймара? Нет, мы не можем поддаваться этим россказням, я вижу, что люди говорят… мы должны прекратить эту чушь.

Нам всегда хочется иметь на поле лучших игроков. Если вы спросите Килиана, я думаю, он скажет, что тоже предпочитает, когда рядом с ним играет Неймар. Килиан всё сделал правильно в матче с «Барселоной» (4:1), другие игроки также внесли весомый вклад в ту победу. Когда у команды всё хорошо, индивидуальности выделяются сильнее.