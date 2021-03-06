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Маркиньос: «Мбаппе лучше играет без Неймара? Эту чушь пора прекратить»

06 марта 2021, 07:53

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос не согласен с мнением о том, что форвард парижан Килиан Мбаппе демонстрирует лучшую игру, когда на поле нет Неймара.

Мбаппе играет лучше, когда нет Неймара? Нет, мы не можем поддаваться этим россказням, я вижу, что люди говорят… мы должны прекратить эту чушь.

Нам всегда хочется иметь на поле лучших игроков. Если вы спросите Килиана, я думаю, он скажет, что тоже предпочитает, когда рядом с ним играет Неймар. Килиан всё сделал правильно в матче с «Барселоной» (4:1), другие игроки также внесли весомый вклад в ту победу. Когда у команды всё хорошо, индивидуальности выделяются сильнее.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357 ответ shur (раскрыть)
06 марта в 10:25, ред.
Сколько раз Бразилия ЧМ-5 ,и сколько Франция-2 -ощути разницу!И что вы выставили Алжирца на показ ?-Вам нравится Лысый-флаг вам в руки!
shur
shur ответ Alex12357 (раскрыть)
06 марта в 10:09
Alex12357
Alex12357
06 марта в 10:04
Не нужно спорить ,Афро-Французы никогда не играли лучше Бразильцев ,притом Неймара!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 марта в 09:41
Матч в Лиге Чемпионов с "Барселоной" явился приятным исключением. Если судить по матчем французского чемпионата, то Мбаппе демонстрирует лучшие показатели, например, удары по воротам, когда на поле находится Неймар. Так что, Маркиньос, наверное прав.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 марта в 09:05
Эта не чушь, а реальность
нечитайло
нечитайло
06 марта в 09:01
Интрига всегда нужна
mihaluch
mihaluch
06 марта в 08:48
Когда как получается.
КЭТиК
КЭТиК
06 марта в 08:46
Конечно лучше быть самой главной звездой на поле.
shlomo
shlomo
06 марта в 07:56
Ну на пустом месте таких разговоров не бывает
Байкал-38.
Байкал-38.
06 марта в 07:56
Неймар по любому мешается, своим эгоизмом.
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