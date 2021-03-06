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Бога: «Покинуть „Челси“ и перейти в „Сассуоло“ было идеальным решением»

06 марта 2021, 06:36

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога подчеркнул, что не жалеет о своём переходе в итальянский клуб из «Челси».

Быть игроком «Челси» и играть в аренде — это то, что определённо немного меня расстраивало, но это и не было сюрпризом. В то время молодые игроки не получали много возможностей в «Челси». Так что лучшим вариантом для меня было уйти в другую команду и расти в аренде.

Я не сужу «Челси» за то, что мне не давали много времени на поле. У каждого свой путь, я следовал своему.

Возможно, я мог бы провести более длительный период в аренде — два года вместо одного. Но когда я, наконец, покинул «Челси» и переехал сюда, это было идеальным решением для моей карьеры.

Недавно сообщалось, что «Сассуоло» намерен продлить контракт с Бога, которые истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
06 марта в 08:41
Многие юнные игроки не думают о последствиях подписывая контракты с большими клубами, и Бога один из них. Понятное дело что тебя сразу не поставят в основной состав, и сезон другой придется пахать и показывать что ты достоин основы, либо скитаться по арендам...и вот тут если после пары сезонов не получается закрепиться в составе ТОП клуба, то лучше уйти в команду по слабее,виль ничего зазорного в этом нет, и там играть в основе постоянно получая игровую практику и делать себе имя (как это и сделал Жереми) или же как Эдегор(ничего против Мартина не имею, просто написал для примера) скитаться и дальше по арендам, и надеяться, что все же твой ТОП клуб даст тебе шанс,а не купит на твое место уже состоявшуюся "звезду"...!
ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 07:30
Нашел свой клуб.
mihaluch
mihaluch
06 марта в 06:47
Где нравится там и играет.
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