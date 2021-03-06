Бога: «Покинуть „Челси“ и перейти в „Сассуоло“ было идеальным решением»

Полузащитник «Сассуоло» подчеркнул, что не жалеет о своём переходе в итальянский клуб из «Челси».

Быть игроком «Челси» и играть в аренде — это то, что определённо немного меня расстраивало, но это и не было сюрпризом. В то время молодые игроки не получали много возможностей в «Челси». Так что лучшим вариантом для меня было уйти в другую команду и расти в аренде.

Я не сужу «Челси» за то, что мне не давали много времени на поле. У каждого свой путь, я следовал своему.

Возможно, я мог бы провести более длительный период в аренде — два года вместо одного. Но когда я, наконец, покинул «Челси» и переехал сюда, это было идеальным решением для моей карьеры.