Петраков: «Потолок зарплат в ФНЛ — чистая фикция»

Бывший главный тренер «Луча» поделился мнением о потолке зарплат в ФНЛ . С 2014 года в лиге действует потолок зарплат до 300 тысяч рублей в месяц.

У каждой команды свои возможности. Если клуб захочет взять футболиста на более высокий оклад, он найдет способ это сделать, сто процентов, так что потолок зарплат по сути не работает.

Чистая фикция. Не верю, что в Нижнем или Самаре, где борются за высшую лигу, люди играют на искусственно ограниченных условиях. Возможно, тут помогла бы градация: пусть часть зарплат будут выше 300 тысяч, остальные ниже. А так нужно следить, ловить, расследовать. Кто этим будет заниматься? И главное, для чего? Если человек здорово играет, почему его не вознаградить и как удержать? Захочет другой клуб переманить звезду, а она уже на предельной ставке, что за рынок такой?