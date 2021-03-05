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Хендрикс: «В Европе заблуждаются, недооценивая уровень РПЛ»

вчера, 21:25

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мнением об уровне РПЛ и рассказал, чем российский футбол отличается от европейского.

Думаю, многие недооценивают российскую лигу, насколько она жёсткая. Физический уровень команд в полном порядке. В России хороший футбол — много кто в Европе заблуждается, недооценивая уровень РПЛ.

Ничего непривычного для меня в РПЛ нет. Футбол есть футбол, правила везде одни. Конечно, обстоятельства иногда бывают трудными, особенно сейчас, зимой: холодно, снег, поля не всегда бывают в хорошем состоянии из-за погоды. Думаю, эти вещи отличают российский футбол от остального, но это ни в коем случае не является оправданием.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
сегодня в 12:23
Не хуже Нидерландского и Бельгийского , ну а так всякое бывает. Скучным уж точно не назвать тут тебе и скандалы и интриги, иногда расследование.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 10:21
Ну ,где раки зимуют мы показать, конечно, можем ,а вот как мы в футбол играем - очень сомнительно !!! ))))
металлург
металлург
сегодня в 10:06
Сильно завышают?! Возможно...
galem72
galem72
сегодня в 09:33
Если только уровень унылости.
112910415
112910415
сегодня в 09:08, ред.
довольно медленная и однообразная
а так - не худшая лига )
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:44
Нашему чемпионату не хватает самоотдачи,скорости, игрового мышления.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:41
Они думают,что в Оймяконе,и недалеки от истины...
Союзник противников
Союзник противников ответ Саня Петрашкевич (раскрыть)
вчера в 22:41
Российская премьер-Лига.Футбольная лига страны,гонявшей по просторам Европы баварцев,правда,в другом "виде спорта"...Ферштейн???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:39
В нашем болоте всяк кулик становится родным!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:36
жесткая война кошельков и партийной номенклатуры )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 22:31
В этом году наведут!😜
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:29
Интересный, напряжённый чемпионат, который мы с удовольствием смотрим. Независимо от мнения кого бы то ни было. На нашу неконкурентоспособность с европейским футболом надо смотреть философски, с чувством сожаления и лёгкого недоумения ( почему дожили до жизни такой ? ). Больше нам ничего не остаётся, как вздыхать, вспоминая прежние успехи в Европе, и надеяться...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:25
Уровень как раз ему под стать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:14
Тому кто играть не умеет и Молдавия топ чемпионатом покажется.
drug01
drug01
вчера в 21:51
Надо меньше слушать и самим играть
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич
вчера в 21:50
А что такое РПЛ?)
Futurista
Futurista
вчера в 21:49
"Думаю, многие недооценивают российскую лигу, насколько она жёсткая"...
это в точку...жесть как она есть)...
youtomee
youtomee ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:48
ага навели шороху в ЛЕ, до сих все боятся
beefs
beefs
вчера в 21:38
мы еще покажем Европе где раки зимуют...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:38
Приехал к нам и теперь так говорит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37
Твой уровень друг под вопросом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:30
Нормальный у нас уровень
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