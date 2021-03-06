Галямин: «Нет никаких сомнений, что „Крылья“ выйдут в РПЛ»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» считает, что самарский клуб выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

У «Крыльев» очень хороший коллектив. Я говорю это как человек со стороны, потому что пока мало времени находился внутри команды. Пока я больше занимался бумажными вопросами: познакомился с делами клуба.