Галямин: «Нет никаких сомнений, что „Крылья“ выйдут в РПЛ»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин считает, что самарский клуб выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона.
У «Крыльев» очень хороший коллектив. Я говорю это как человек со стороны, потому что пока мало времени находился внутри команды. Пока я больше занимался бумажными вопросами: познакомился с делами клуба.
Что касается команды, то у меня нет никаких сомнений, что «Крылья» выйдут в РПЛ. Только случайность может помешать сделать это. По качеству футбола «Крылья» — самая играющая команда ФНЛ.
Напомним, что «Крылья Советов» также вышли в 1/4 финала Кубка России, на этой стадии они сыграют с московским «Динамо».
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Это что ?
Галямин бухгалтером устроился ?
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Это что ?
Галямин бухгалтером устроился ?