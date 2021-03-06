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Галямин: «Нет никаких сомнений, что „Крылья“ выйдут в РПЛ»

06 марта 2021, 10:42

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин считает, что самарский клуб выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

У «Крыльев» очень хороший коллектив. Я говорю это как человек со стороны, потому что пока мало времени находился внутри команды. Пока я больше занимался бумажными вопросами: познакомился с делами клуба.

Что касается команды, то у меня нет никаких сомнений, что «Крылья» выйдут в РПЛ. Только случайность может помешать сделать это. По качеству футбола «Крылья» — самая играющая команда ФНЛ.

Напомним, что «Крылья Советов» также вышли в 1/4 финала Кубка России, на этой стадии они сыграют с московским «Динамо».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
06 марта в 18:44
Турнирное положение, а главное игра Крыльев в этом сезоне, плюс соответствующая футбольная инфраструктура в Самаре, не дают повода сомневаться в правильности таких выводов.
tims
tims
06 марта в 13:13
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    06 марта в 10:55
    Пока я больше занимался бумажными вопросами: познакомился с делами клуба.
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    Это что ?
    Галямин бухгалтером устроился ?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    06 марта в 10:50
    Вот и Галямин пригодился ....
    Gahi
    Gahi
    06 марта в 10:49
    Нужно продолжать играть и побеждать. Удачи
    Parma1972
    Parma1972
    06 марта в 10:48
    Нет никаких сомнений, что „Крылья“ вылетят в ФНЛ»через пару-тройку лет после
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