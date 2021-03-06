Вьери: «Конте собрал „Интер“ за два года, я должен поздравить его»

Бывший итальянский игрок поделился мнением о влиянии главного тренера на игру «Интера».

Конте собрал «Интер» за два года, я должен поздравить его. Эриксен начал играть в центре поля, Санчес — новичок, еще есть Лукаку, который, на мой взгляд, стал играть намного лучше благодаря Конте. В Англии он тоже забивал много голов, но никогда он так много не боролся на поле. Здесь мы увидели работу Конте, он заставил команду показывать отличные результаты. Антонио привел Ромелу в идеальную форму, Лукаку нужен был такой тренер, сегодня форвард в невероятной форме.