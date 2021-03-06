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Тухель: «Игра Канте — это мировой класс, высший уровень»

06 марта 2021, 09:27

Главный тренер «Челси» Томас Тухель восхитился игрой полузащитника Нголо Канте.

С первой секунды тренировок было ясно, на что способен этот парень. Это невероятно, и мы видим его интенсивность на карте после матча. Мы думаем, что, возможно, статистики считали показатели двух игроков, поместив их на одну карту!

То, что он показывает с точки зрения интенсивности, отбора мяча и командной работы, невероятно. Это мировой класс, высший уровень, и мы очень рады, что Канте в нашей команде. Он недавно восстановился после травмы. Теперь он не сможет сыграть все матчи по 90 минут до международного перерыва.

Я надеюсь, что мы сможем полагаться на него, когда он вернётся после международного перерыва. Я очень рад иметь в линии полузащиты Канте, Ковачича и Жоржиньо. Это именно тот уровень игроков, который нам нужен для победы в матчах с топ-клубами, и я очень доволен всеми ними.

Тухель: «Игра Канте — это мировой класс, высший уровень»

Ранее Тухель прокомментировал победу «Челси» над «Ливерпулем» (1:0).

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Gahi
Gahi
06 марта в 10:25
С приходом Томаса Тухеля в Челси, команда начала потихоньку преобразовываться в лучшую сторону. Индивидуальной подход Томаса к каждому футболисту команды таких как Конте, Ковачича, Жоржиньо и др. Он старается найти в них те возможности которые помогут команде двигаться вперёд. И узнать их ещё лучше на что они способны, чтобы развить в них эти качества. Да и команда стала по-новому себя проявлять и добиваться нужного результата. С таким подходом к команде в целом у Томаса Тухеля должно получиться в Челси, чтобы достичь поставленной цели и задачи. Удачи
sv_1969
sv_1969
06 марта в 09:35
Канте хорош конечно
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