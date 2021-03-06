Тухель: «Игра Канте — это мировой класс, высший уровень»

Главный тренер «Челси» восхитился игрой полузащитника .

С первой секунды тренировок было ясно, на что способен этот парень. Это невероятно, и мы видим его интенсивность на карте после матча. Мы думаем, что, возможно, статистики считали показатели двух игроков, поместив их на одну карту!

То, что он показывает с точки зрения интенсивности, отбора мяча и командной работы, невероятно. Это мировой класс, высший уровень, и мы очень рады, что Канте в нашей команде. Он недавно восстановился после травмы. Теперь он не сможет сыграть все матчи по 90 минут до международного перерыва.

Я надеюсь, что мы сможем полагаться на него, когда он вернётся после международного перерыва. Я очень рад иметь в линии полузащиты Канте, Ковачича и Жоржиньо. Это именно тот уровень игроков, который нам нужен для победы в матчах с топ-клубами, и я очень доволен всеми ними.