Кассано: «У „Интера“ нет соперников, только они сами могут проиграть»

Бывший итальянский футболист поделился мнением о том, сможет ли «Интер» завоевать Скудетто в этом сезоне.

У «Интера» нет соперников, только они сами могут проиграть Скудетто. У команды есть понимание, сила, они могут целую неделю готовиться к игре.

Я был доволен, когда Конте заставил играть Хакими, это означает, что вся команда старается во благо результата.

Говорят, что я сильно критикую Конте, но дело в том, что «Интер» сейчас в роли хозяина своей судьбы.