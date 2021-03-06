ГлавнаяНовости

Кассано: «У „Интера“ нет соперников, только они сами могут проиграть»

06 марта 2021, 11:00

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением о том, сможет ли «Интер» завоевать Скудетто в этом сезоне.

У «Интера» нет соперников, только они сами могут проиграть Скудетто. У команды есть понимание, сила, они могут целую неделю готовиться к игре.

Я был доволен, когда Конте заставил играть Хакими, это означает, что вся команда старается во благо результата.

Говорят, что я сильно критикую Конте, но дело в том, что «Интер» сейчас в роли хозяина своей судьбы.

Ранее Антонио Кассано поделился мнением об игре «Ювентуса» в нынешнем сезоне.

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии1
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии1
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
06 марта в 11:32
С этим трудно не согласится.
Anisovich
Anisovich
06 марта в 11:05
Пусть будет так.
beefs
beefs
06 марта в 11:02
интер имеет сейчас возможность овладеть скудетто в этом году...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100