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«Бавария» рассказала о характере травмы Боатенга

07 марта 2021, 16:40

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что защитник Джером Боатенг получил растяжение связок левого колена.

Напомним, что 32-летний футболист досрочно покинул поле во время матча 24-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:2).

Боатенг в ближайшее время завершит индивидуальную программу реабилитации. Сроки восстановления пока не сообщаются.

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Все комментарии
Mekail
Mekail
07 марта в 17:26
Эх, защитник это потеря...быстрого восстановления!
A.S.A
A.S.A
07 марта в 17:23
Нанес более болезненную травму Холанду, тем самым лишил Дортмундцев главной ударной силы...
Как говорят "на войне все способы хорошы" ... Холанду здоровья и скорейшего возвращения на поле!
Боатенгу....так поступать не красиво...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 16:46
Травма лёгкая,жить будет!
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