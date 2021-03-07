«Бавария» рассказала о характере травмы Боатенга

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что защитник Джером Боатенг получил растяжение связок левого колена.
Напомним, что 32-летний футболист досрочно покинул поле во время матча 24-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:2).
Боатенг в ближайшее время завершит индивидуальную программу реабилитации. Сроки восстановления пока не сообщаются.
Как говорят "на войне все способы хорошы" ... Холанду здоровья и скорейшего возвращения на поле!
Боатенгу....так поступать не красиво...
Как говорят "на войне все способы хорошы" ... Холанду здоровья и скорейшего возвращения на поле!
Боатенгу....так поступать не красиво...