«Бавария» рассказала о характере травмы Боатенга

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07 марта 2021, 16:40

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что защитник получил растяжение связок левого колена.

Напомним, что 32-летний футболист досрочно покинул поле во время матча 24-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:2).

Боатенг в ближайшее время завершит индивидуальную программу реабилитации. Сроки восстановления пока не сообщаются.