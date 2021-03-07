Травма Холанда оказалась несерьезной, он сможет сыграть с «Севильей»

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07 марта 2021, 09:54

Нападающий дортмундской «Боруссии» получил повреждение в матче 24-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:4).

На 53-й минуте встречи норвежец получил травму после столкновения с защитником мюнхенцев . На 60-й минуте Холанд был вынужден покинуть поле.

Главный тренер «Боруссии» на послематчевой пресс-конференции рассказал журналистам, что повреждение форварда оказалось несерьезным. Терзич утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли Холанд принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», который состоится во вторник.