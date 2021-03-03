Ибрагимович: «На фестивале 4 лишних певца. Продайте их „Ливерпулю“»

Нападающий «Милана» выступил в качестве соведущего на музыкальном фестивале в Сан-Ремо и отметился несколькими шуточными высказываниями.

Для меня большая честь быть здесь, так же, как и моё появление для вас. Обычно я чувствую себя большим и сильным, но здесь я ощущаю себя маленьким. Но всё же больше и сильнее вас (Прим. — Ибрагимович обращался к соведущему).

Во-первых, участвовать будет 22 певца — 11 против 11, иначе это неправильно. Учитывая, что сейчас их 26, продайте четырёх певцов, я слышал, что «Ливерпуль» ищет игроков. Если нет, отправьте их в сад, и я заставлю их работать.

Второе правило касается сцены. Она слишком маленькая и создана для таких маленьких людей, как вы. Мне нужно, чтобы сцена была 105 на 68 метров, как поле на «Сан-Сиро».

Никакого стресса, не волнуйтесь. Пока Златан здесь, всё будет хорошо. Фестиваль Златана длится 90 минут, плюс некоторые остановки. Я лучший на этой сцене. Не только сегодня вечером — всегда.