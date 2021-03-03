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Ибрагимович: «На фестивале 4 лишних певца. Продайте их „Ливерпулю“»

03 марта 2021, 04:50

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выступил в качестве соведущего на музыкальном фестивале в Сан-Ремо и отметился несколькими шуточными высказываниями.

Для меня большая честь быть здесь, так же, как и моё появление для вас. Обычно я чувствую себя большим и сильным, но здесь я ощущаю себя маленьким. Но всё же больше и сильнее вас (Прим. — Ибрагимович обращался к соведущему).

Во-первых, участвовать будет 22 певца — 11 против 11, иначе это неправильно. Учитывая, что сейчас их 26, продайте четырёх певцов, я слышал, что «Ливерпуль» ищет игроков. Если нет, отправьте их в сад, и я заставлю их работать.

Второе правило касается сцены. Она слишком маленькая и создана для таких маленьких людей, как вы. Мне нужно, чтобы сцена была 105 на 68 метров, как поле на «Сан-Сиро».

Никакого стресса, не волнуйтесь. Пока Златан здесь, всё будет хорошо. Фестиваль Златана длится 90 минут, плюс некоторые остановки. Я лучший на этой сцене. Не только сегодня вечером — всегда.

Напомним, 4 марта Ибрагимович должен исполнить песню вместе с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
04 марта в 21:51
Самовлюбленнвй персонаж один раз нарвется на человека который сломает его
Apokalipsys
Apokalipsys
04 марта в 13:49
Падам-парам-пам-пууу!
Klaus-S
Klaus-S
04 марта в 07:10
Шутки, так себе.. Видимо, это не самая сильная сторона Ибрагимовича. И Лукаку недавно тоже не оценил.
David Young
David Young ответ Сантус (раскрыть)
03 марта в 12:21
.
Сантус
Сантус
03 марта в 12:18
Редакция Кривого зеркала уже связалась с Миланом на предмет покупки Ибрагимовича за любые деньги .)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
03 марта в 11:31
Златан, вы, однако, знатный Петросян. В Смехопанораму бы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
03 марта в 11:29
Думаю, он Битлов вообще не имел ввиду, просто совпало и ты додумал)
Parma1972
Parma1972
03 марта в 11:10
Быть нужно скромнее Златан-собственная похвала унижает человека.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 марта в 10:45
Ливерпуль? Это намёк на "Битлз" - 4. Трудно догадаться.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
03 марта в 09:54
Даа, от скромности этот парень не умрёт
Baggio R.
Baggio R.
03 марта в 09:27
Кроме него, наверное, никто не смеялся
Futurista
Futurista
03 марта в 08:57
Тот случай когда лучше играть в футбол, чем говорить...
feris1
feris1
03 марта в 08:22
Куда там знаменитому Одесскому юмору до перлов Златона)
Legend 6
Legend 6
03 марта в 07:30
Златан местный "Народный оборзеватель"
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 06:53
Юмор конечно у него, как у эстонца
Ironigor
Ironigor
03 марта в 06:27
Мания величия перехлёстывает , заплыл за буйки .
sir_Alex
sir_Alex
03 марта в 06:07
Shoot all the clowns! 😄😄😄
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 04:54
Нам должно быть смешно?
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