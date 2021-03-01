Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук

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01 марта 2021, 20:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Читатели «Соккер.ру» активно согревались юмором, прощаясь с зимой.

18 место. 35-летний Радамель Фалькао может спустя много лет вернуться в «Ривер Плейт». Куда ж без панча, на который в России все поймут?

Duda Gigolaev Osetin: К нам он до сих пор не поедет.

17 место. Борис Игнатьев уверен, что в «Локомотиве» напрашивается усиление в атаку.

Федор Паршунин: Да, Федора в атаке никак не найдут)))

16 место. Ротенберг: «„Сочи“ готов помочь „Тамбову“, отдав игроков в аренду».

Брулин: Игроки как крепостные… Будут времена, когда их станут в карты проигрывать?

15 место. Понсе удивился, что Кокорин перешел в «Фиорентину». Александр сообщил о трансфере на командном обеде.

Tostao:

Не стал Санек наш есть обед,

И на вопрос: «Что так?» – в ответ:

«Не буду здесь я есть свинину,

На ужин полечу в „Фиорентину“»!

Не понял ничего Понсе,

Сидя с недоуменьем на лице.

14 место. У Артема Сергеевича с юности тяга к кинематографу.

ARMENIAN: Я нашел молодого Дзюбу, который под видом американского подростка снимался в кино.

13 место. Самая длительная сага трансферной зимы – возвращение Промеса в «Спартак».

LOpp: может, Промеса посылкой по «Почте России» отправили?

12 место. Перес в своем стиле – даже за Карму решил заплатить (фамилия защитника «Браги»).

А.S.A: продам карму, почти не загаженная, если и вернется что-то, то не сильно)))

11 место. У Кокорина непростой старт в Серии А. Нелегко найти место в основе «Фиорентины», но вы уверены, что Саша не будет бездельничать.

Бубнин: Как раз будет время посетить галерею Уффици, почитать Бродского…

10 место. Дзюба заинтересовал зарубежные клубы после ЧМ -18, президент «Хебея» очень хотел заполучить нападающего.

По вашей версии, трансферные запросы в Китае выглядят вот так:

Автор комментария — юзер с ником За адекватность.

9 место. Алексей Миранчук в Бергамо написал картину, которую собрался продать минимум за 10 тысяч евро.

LOpp: Картина называется «Тепловая карта Кокорина на скамейке „Фиорентины“».

За адекватность: Не Айвазовский, конечно, но…

8 место. «Зенит» поздравил Семака с днем рождения, а вы переписали для него известную песенку.

Qatar Airways:

Пусть бегут неуклюже,

Те, кто силой похуже,

Нам не страшен соперник любой,

И неясно фанатам,

В час игры поздноватый,

Почему я веселый такой.

А я играю все ж с «Зенитом»,

У «Газпрома» на виду,

Все в России будут биты,

Но в ЛЧ нам поддадут.

7 место. Февраль – месяц трансферный, вот и «Ливерпуль» покупал центральных защитников. И фамилия одного из них – Озана Кабака, приводит к шуткам.

311: Юрген в кабаках знает толк!)

6 место. Куман заявил, что «Барселона» нуждается в усилении состава.

Futurista: Нужны новые инопланетяне…

5 место. Трансферное окно не обошлось без перехода из «Зенита» в «Сочи» — Прохин уехал за игровой практикой.

Иван Тасминский:

У «Зенита» появляется новый ненужный игрок.

«Сочи»:

4 место. Одна минута опоздания на тренировку «Спартака» стоит 100 евро. Судя по старту года, игроки Тедеско пропустили все тренировки.

Крикун: Знаю я место, где футболисты «Спартака» пережидают тренировки:

3 место. Сообщали, что РФС и РПЛ нашли 300 млн рублей, чтобы «Тамбов» доиграл чемпионат.

Некакойшенко:

Средь полей и буераков,

Средь равнин и целины,

Триста лямов появились,

Где-то там, где есть кусты.

Где-то прятались, наверно,

Кто-то плохо их искал,

РФС их откровенно

Из своих карманов взял.

2 место. «Реал» просит Рамоса о снижении зарплаты по новому контракту… Чтобы заплатить Бэйлу.

Ozabot: Отче, не надо мне денег, золотых гор и дворцов. Просто дай мне агента, как у Бэйла. Аминь.

1 место. Астролог Доменек (тот, что выбирал игроков по гороскопу) уволен из «Нанта» через полтора месяца после назначения.

shlifen: Не могу держаться: Доменек ни в чём не виноват…