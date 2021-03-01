Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук

Читатели «Соккер.ру» активно согревались юмором, прощаясь с зимой.
18 место. 35-летний Радамель Фалькао может спустя много лет вернуться в «Ривер Плейт». Куда ж без панча, на который в России все поймут?
Duda Gigolaev Osetin: К нам он до сих пор не поедет.
17 место. Борис Игнатьев уверен, что в «Локомотиве» напрашивается усиление в атаку.
Федор Паршунин: Да, Федора в атаке никак не найдут)))
16 место. Ротенберг: «„Сочи“ готов помочь „Тамбову“, отдав игроков в аренду».
Брулин: Игроки как крепостные… Будут времена, когда их станут в карты проигрывать?
15 место. Понсе удивился, что Кокорин перешел в «Фиорентину». Александр сообщил о трансфере на командном обеде.
Tostao:
Не стал Санек наш есть обед,
И на вопрос: «Что так?» – в ответ:
«Не буду здесь я есть свинину,
На ужин полечу в „Фиорентину“»!
Не понял ничего Понсе,
Сидя с недоуменьем на лице.
14 место. У Артема Сергеевича с юности тяга к кинематографу.
ARMENIAN: Я нашел молодого Дзюбу, который под видом американского подростка снимался в кино.
13 место. Самая длительная сага трансферной зимы – возвращение Промеса в «Спартак».
LOpp: может, Промеса посылкой по «Почте России» отправили?
12 место. Перес в своем стиле – даже за Карму решил заплатить (фамилия защитника «Браги»).
А.S.A: продам карму, почти не загаженная, если и вернется что-то, то не сильно)))
11 место. У Кокорина непростой старт в Серии А. Нелегко найти место в основе «Фиорентины», но вы уверены, что Саша не будет бездельничать.
Бубнин: Как раз будет время посетить галерею Уффици, почитать Бродского…
10 место. Дзюба заинтересовал зарубежные клубы после ЧМ-18, президент «Хебея» очень хотел заполучить нападающего.
По вашей версии, трансферные запросы в Китае выглядят вот так:
Автор комментария — юзер с ником За адекватность.
9 место. Алексей Миранчук в Бергамо написал картину, которую собрался продать минимум за 10 тысяч евро.
LOpp: Картина называется «Тепловая карта Кокорина на скамейке „Фиорентины“».
За адекватность: Не Айвазовский, конечно, но…
8 место. «Зенит» поздравил Семака с днем рождения, а вы переписали для него известную песенку.
Qatar Airways:
Пусть бегут неуклюже,
Те, кто силой похуже,
Нам не страшен соперник любой,
И неясно фанатам,
В час игры поздноватый,
Почему я веселый такой.
А я играю все ж с «Зенитом»,
У «Газпрома» на виду,
Все в России будут биты,
Но в ЛЧ нам поддадут.
7 место. Февраль – месяц трансферный, вот и «Ливерпуль» покупал центральных защитников. И фамилия одного из них – Озана Кабака, приводит к шуткам.
311: Юрген в кабаках знает толк!)
6 место. Куман заявил, что «Барселона» нуждается в усилении состава.
Futurista: Нужны новые инопланетяне…
5 место. Трансферное окно не обошлось без перехода из «Зенита» в «Сочи» — Прохин уехал за игровой практикой.
Иван Тасминский:
У «Зенита» появляется новый ненужный игрок.
«Сочи»:
4 место. Одна минута опоздания на тренировку «Спартака» стоит 100 евро. Судя по старту года, игроки Тедеско пропустили все тренировки.
Крикун: Знаю я место, где футболисты «Спартака» пережидают тренировки:
3 место. Сообщали, что РФС и РПЛ нашли 300 млн рублей, чтобы «Тамбов» доиграл чемпионат.
Некакойшенко:
Средь полей и буераков,
Средь равнин и целины,
Триста лямов появились,
Где-то там, где есть кусты.
Где-то прятались, наверно,
Кто-то плохо их искал,
РФС их откровенно
Из своих карманов взял.
2 место. «Реал» просит Рамоса о снижении зарплаты по новому контракту… Чтобы заплатить Бэйлу.
Ozabot: Отче, не надо мне денег, золотых гор и дворцов. Просто дай мне агента, как у Бэйла. Аминь.
1 место. Астролог Доменек (тот, что выбирал игроков по гороскопу) уволен из «Нанта» через полтора месяца после назначения.
shlifen: Не могу держаться: Доменек ни в чём не виноват…
Пользователь с ником За адекватность. Спасибо за заметку, вопрос пришелся очень кстати.
Пользователь с ником За адекватность. Спасибо за заметку, вопрос пришелся очень кстати.
Не указано.
Не указано.
У меня тоже была в теме "Сообщали, что РФС и РПЛ нашли 300 млн рублей, чтобы «Тамбов» доиграл чемпионат." шутка)
Она набрала 13 лайков, а шутка Некакойшенко два. Народ ничего не решил)
________________
Идут такие РФС и РПЛ по дороге, а там 300 млн рублей валяется.
РФС: "Ого, хорошие деньги! Кто-то потерял, может, полковник Захарченко".
РПЛ: "Хорошие? Огромные! У нас основной спонсорский контракт с Олежей Тиньковым на 300 миллионов в год как раз."
РФС: "Наверное, можно на детский спорт отдать..."
РПЛ: "Дети - прошлый век! Там в "Тамбове" замечательные футболисты без денег сидят, спортивный директор Худяков уже по родственникам собрал деньги для авиаперелета и тренировочного сбора в Арабских Эмиратах, одолжил по пятерке с носа и кое-как накопил. Сам недоедает, уже фамилию свою оправдывает. Последние куски из своей тарелки тамбовским футболистам откладывает."
РФС: "Не будет ли как с "Анжи"... Может, лучше детям..."
РПЛ: "Окей, давайте тогда пятьдесят процентов детям и пятьдесят "Тамбову""
РФС: "Это справедливо."
РПЛ: "Томас, иди сюда, для тебя хорошие новости..."
У меня тоже была в теме "Сообщали, что РФС и РПЛ нашли 300 млн рублей, чтобы «Тамбов» доиграл чемпионат." шутка)
Она набрала 13 лайков, а шутка Некакойшенко два. Народ ничего не решил)
________________
Идут такие РФС и РПЛ по дороге, а там 300 млн рублей валяется.
РФС: "Ого, хорошие деньги! Кто-то потерял, может, полковник Захарченко".
РПЛ: "Хорошие? Огромные! У нас основной спонсорский контракт с Олежей Тиньковым на 300 миллионов в год как раз."
РФС: "Наверное, можно на детский спорт отдать..."
РПЛ: "Дети - прошлый век! Там в "Тамбове" замечательные футболисты без денег сидят, спортивный директор Худяков уже по родственникам собрал деньги для авиаперелета и тренировочного сбора в Арабских Эмиратах, одолжил по пятерке с носа и кое-как накопил. Сам недоедает, уже фамилию свою оправдывает. Последние куски из своей тарелки тамбовским футболистам откладывает."
РФС: "Не будет ли как с "Анжи"... Может, лучше детям..."
РПЛ: "Окей, давайте тогда пятьдесят процентов детям и пятьдесят "Тамбову""
РФС: "Это справедливо."
РПЛ: "Томас, иди сюда, для тебя хорошие новости..."