ГлавнаяБлогиНародный обозреватель

Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук

01 марта 2021, 20:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
00:00 / 00:00

Читатели «Соккер.ру» активно согревались юмором, прощаясь с зимой.

18 место. 35-летний Радамель Фалькао может спустя много лет вернуться в «Ривер Плейт». Куда ж без панча, на который в России все поймут?

Duda Gigolaev Osetin: К нам он до сих пор не поедет.

17 место. Борис Игнатьев уверен, что в «Локомотиве» напрашивается усиление в атаку.

Федор Паршунин: Да, Федора в атаке никак не найдут)))

16 место. Ротенберг: «„Сочи“ готов помочь „Тамбову“, отдав игроков в аренду».

Брулин: Игроки как крепостные… Будут времена, когда их станут в карты проигрывать?

15 место. Понсе удивился, что Кокорин перешел в «Фиорентину». Александр сообщил о трансфере на командном обеде.

Tostao:

Не стал Санек наш есть обед,

И на вопрос: «Что так?» – в ответ:

«Не буду здесь я есть свинину,

На ужин полечу в „Фиорентину“»!

Не понял ничего Понсе,

Сидя с недоуменьем на лице.

14 место. У Артема Сергеевича с юности тяга к кинематографу.

ARMENIAN: Я нашел молодого Дзюбу, который под видом американского подростка снимался в кино.

Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук

13 место. Самая длительная сага трансферной зимы – возвращение Промеса в «Спартак».

LOpp: может, Промеса посылкой по «Почте России» отправили?

12 место. Перес в своем стиле – даже за Карму решил заплатить (фамилия защитника «Браги»).

А.S.A: продам карму, почти не загаженная, если и вернется что-то, то не сильно)))

11 место. У Кокорина непростой старт в Серии А. Нелегко найти место в основе «Фиорентины», но вы уверены, что Саша не будет бездельничать.

Бубнин: Как раз будет время посетить галерею Уффици, почитать Бродского…

10 место. Дзюба заинтересовал зарубежные клубы после ЧМ-18, президент «Хебея» очень хотел заполучить нападающего.

По вашей версии, трансферные запросы в Китае выглядят вот так:

Автор комментария — юзер с ником За адекватность.

9 место. Алексей Миранчук в Бергамо написал картину, которую собрался продать минимум за 10 тысяч евро.

Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук

LOpp: Картина называется «Тепловая карта Кокорина на скамейке „Фиорентины“».

За адекватность: Не Айвазовский, конечно, но…

8 место. «Зенит» поздравил Семака с днем рождения, а вы переписали для него известную песенку.

Qatar Airways:

Пусть бегут неуклюже,

Те, кто силой похуже,

Нам не страшен соперник любой,

И неясно фанатам,

В час игры поздноватый,

Почему я веселый такой.

А я играю все ж с «Зенитом»,

У «Газпрома» на виду,

Все в России будут биты,

Но в ЛЧ нам поддадут.

7 место. Февраль – месяц трансферный, вот и «Ливерпуль» покупал центральных защитников. И фамилия одного из них – Озана Кабака, приводит к шуткам.

311: Юрген в кабаках знает толк!)

6 место. Куман заявил, что «Барселона» нуждается в усилении состава.

Futurista: Нужны новые инопланетяне…

5 место. Трансферное окно не обошлось без перехода из «Зенита» в «Сочи» — Прохин уехал за игровой практикой.

Иван Тасминский:

У «Зенита» появляется новый ненужный игрок.

«Сочи»:

Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук

4 место. Одна минута опоздания на тренировку «Спартака» стоит 100 евро. Судя по старту года, игроки Тедеско пропустили все тренировки.

Крикун: Знаю я место, где футболисты «Спартака» пережидают тренировки:

Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук

3 место. Сообщали, что РФС и РПЛ нашли 300 млн рублей, чтобы «Тамбов» доиграл чемпионат.

Некакойшенко:

Средь полей и буераков,

Средь равнин и целины,

Триста лямов появились,

Где-то там, где есть кусты.

Где-то прятались, наверно,

Кто-то плохо их искал,

РФС их откровенно

Из своих карманов взял.

2 место. «Реал» просит Рамоса о снижении зарплаты по новому контракту… Чтобы заплатить Бэйлу.

Ozabot: Отче, не надо мне денег, золотых гор и дворцов. Просто дай мне агента, как у Бэйла. Аминь.

1 место. Астролог Доменек (тот, что выбирал игроков по гороскопу) уволен из «Нанта» через полтора месяца после назначения.

shlifen: Не могу держаться: Доменек ни в чём не виноват…

Народный обозреватель: звёзды Доменека, мечта об агенте Бэйла и художник Миранчук

Народный обозреватель. Свадьба Халка и Месси дешевле гречки
01 апреля 2020Вадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии10
Народный обозреватель. Проводим зиму и трансфер Кокорина
01 марта 2020Станислав Горин в блоге Народный обозревательКомментарии11
Народный обозреватель. Лайнсмен с обрезом и ещё один стул для Кокорина
31 января 2020Александр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии15
Ноунеймы из МЮ и Азмун в сборной России
08 ноября 2019Александр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии12
Народный обозреватель. Антону – «Золотой мяч», «Милан» — в Химки
04 июля 2019Вадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии8
Народный обозреватель. Посадка Глушакова и GTA от Слуцкого
30 апреля 2019Вадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:10
только тепловая карта впечатлила
stlouis
stlouis ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 09:29, ред.
спасибо, поправили
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 02:50
Не смешно. Кроме тепловой карты.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 01:18, ред.
Моё сообщение с ошибкой написали. Все подумают, что я двоечник)
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
01 марта в 23:51
https://www.soccer.ru/news/1233483/dzyuba-artyom-hebey-chayna-forchun?comment=30415661comment-30415661

Пользователь с ником За адекватность. Спасибо за заметку, вопрос пришелся очень кстати.
LOpp
LOpp
01 марта в 23:38
Улыбнуло 10 место. А кто автор сей шутки?
Не указано.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
01 марта в 22:07
Местами от души посмеялся, гораздо лучше, чем в прошлом месяце... Шутка про "тепловую карту Кокорина" - топ
volga.kot
volga.kot ответ Союзник противников (раскрыть)
01 марта в 21:42
Остро)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 марта в 21:39
Тепловая карта Какорина это шедэвр,яб эту картину купил,потом когда бы он стал знаменит как Месси,продал бы ему в 10 раз дороже!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 марта в 21:30
Люди, ау, подскажите где надо было рассмеяться))))))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 марта в 21:17, ред.
Не такой уж и Народный этот Обозреватель))

У меня тоже была в теме "Сообщали, что РФС и РПЛ нашли 300 млн рублей, чтобы «Тамбов» доиграл чемпионат." шутка)

Она набрала 13 лайков, а шутка Некакойшенко два. Народ ничего не решил)

________________

Идут такие РФС и РПЛ по дороге, а там 300 млн рублей валяется.

РФС: "Ого, хорошие деньги! Кто-то потерял, может, полковник Захарченко".
РПЛ: "Хорошие? Огромные! У нас основной спонсорский контракт с Олежей Тиньковым на 300 миллионов в год как раз."
РФС: "Наверное, можно на детский спорт отдать..."
РПЛ: "Дети - прошлый век! Там в "Тамбове" замечательные футболисты без денег сидят, спортивный директор Худяков уже по родственникам собрал деньги для авиаперелета и тренировочного сбора в Арабских Эмиратах, одолжил по пятерке с носа и кое-как накопил. Сам недоедает, уже фамилию свою оправдывает. Последние куски из своей тарелки тамбовским футболистам откладывает."
РФС: "Не будет ли как с "Анжи"... Может, лучше детям..."
РПЛ: "Окей, давайте тогда пятьдесят процентов детям и пятьдесят "Тамбову""
РФС: "Это справедливо."
РПЛ: "Томас, иди сюда, для тебя хорошие новости..."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 марта в 21:09
Скучновато, по правде говоря, но мы сами виноваты, хотя время такое - не до шуток...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 марта в 20:50
Спасибо!
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 20:49
Я когда сильно выпью,то лучше шучу.Жаль,что бросил оба дела...
denmig
denmig
01 марта в 20:10
Пойдет на пользу чтиво
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100