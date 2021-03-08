Хавбек «Рубина» Макаров: «Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков, была очень хорошая атмосфера на стадионе. Все нас поддерживали, верили в нас до последнего. Наши эмоции показала концовка, вся команда радовалась – забитый на последних минутах мяч, отбитый пенальти. Сегодня был большой праздник для нас, я считаю, мы заслужили эту победу.

Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет. Он случился на последних минутах. Из последних сил доигрывали эту игру, чтобы дожать, принести радость болельщикам и всей Казани.

Какие эмоции после первого мяча после голевой засухи? Да, я долго не забивал. 10 или 11 матчей. Было тяжело психологически. Но сегодняшний гол и победа придали мне сил и эмоций. Думаю, будем также играть в каждом матче, забивать во всех играх. Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником, с 8 Марта!