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Хавбек «Рубина» Макаров: «Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу»

08 марта 2021, 21:41
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков, была очень хорошая атмосфера на стадионе. Все нас поддерживали, верили в нас до последнего. Наши эмоции показала концовка, вся команда радовалась – забитый на последних минутах мяч, отбитый пенальти. Сегодня был большой праздник для нас, я считаю, мы заслужили эту победу.

Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет. Он случился на последних минутах. Из последних сил доигрывали эту игру, чтобы дожать, принести радость болельщикам и всей Казани.

Какие эмоции после первого мяча после голевой засухи? Да, я долго не забивал. 10 или 11 матчей. Было тяжело психологически. Но сегодняшний гол и победа придали мне сил и эмоций. Думаю, будем также играть в каждом матче, забивать во всех играх. Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником, с 8 Марта!

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 04:57
Интересно почитать комменты некоторых когда Макарова Ъанчаренко выкинул из ЦСКА)
oFANATo
oFANATo
08 марта в 23:49
Красавчик Макаров.....из двух защитников зенита клоунов сделал.
stanichnik
stanichnik
08 марта в 23:33
Воистину шикарный подарок!
sv_1969
sv_1969 ответ makkie (раскрыть)
08 марта в 23:06
Гроза флагмана ))
makkie
makkie
08 марта в 21:53
Шикарный голешник забил Макаров!
Из Ловрена и Сантоса клоунов сделал, накрутив их как детей )))

Рубин - гроза фаворитов!
cska1948
cska1948
08 марта в 21:53
Хавбек «Рубина» Макаров: «Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу»
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А как женщины из Питера будут рады ТАКОМУ подарку! Особенно жена Дзюбы...
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 21:51
Денис Макаров посвятил свой гол в ворота "Зенита" и жёнам - футболистов и тренеров- "Зенита"...)
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 21:43
Один гол, и всех поздравил)
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