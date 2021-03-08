Адиев: «Мусаев имеет право на ошибки»

Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал выступления «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева.
Человек должен продолжать работать. Он ищет пути выхода из ситуации. Даже перед чемпионатом он сказал, что они изменили подготовку. Думаю, он сам анализирует, правильно ли это сделано. Мурад — единственный тренер, выведший российский клуб в евровесну, он имеет право на ошибки.
Напомним, что вчера «Краснодар» разгромно уступил «Спартаку» (1:6).
Адиеву самому то не стрёмно когда про него только в таких случаях вспоминают?
Адиеву самому то не стрёмно когда про него только в таких случаях вспоминают?
Да, но не в таком количестве....
Да, но не в таком количестве....
Хотелось бы услышать мнение болельщиков фк Краснодар
Хотелось бы услышать мнение болельщиков фк Краснодар