Адиев: «Мусаев имеет право на ошибки»

Российский тренер прокомментировал выступления «Краснодара» под руководством .

Человек должен продолжать работать. Он ищет пути выхода из ситуации. Даже перед чемпионатом он сказал, что они изменили подготовку. Думаю, он сам анализирует, правильно ли это сделано. Мурад — единственный тренер, выведший российский клуб в евровесну, он имеет право на ошибки.