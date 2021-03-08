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Адиев: «Мусаев имеет право на ошибки»

08 марта 2021, 21:23

Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал выступления «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева.

Человек должен продолжать работать. Он ищет пути выхода из ситуации. Даже перед чемпионатом он сказал, что они изменили подготовку. Думаю, он сам анализирует, правильно ли это сделано. Мурад — единственный тренер, выведший российский клуб в евровесну, он имеет право на ошибки.

Напомним, что вчера «Краснодар» разгромно уступил «Спартаку» (1:6).

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 07:04
Ну мнение Адиева наверное тут самое важное, особенно если речь об неудачниках и нулевых тренерах.
Адиеву самому то не стрёмно когда про него только в таких случаях вспоминают?
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 23:54
А право на победы у него есть???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 марта в 22:32
Можно предположить, сто Мусаев полностью управляем и досконально выполняет инструкции Галицкого и потом, прежде его менять надо найти на кого и будет ли кандидатура подходящей для хозяина. Остается надеется, что Галицкий не потеряет интерес к футболу, а иначе "Краснодар" может постигнуть судьба их соседей из "Кубани". Да, 2021 год для "Краснодара" пока явно не удачен:
berda2003
berda2003
08 марта в 22:29
нейрохирург (в нечётные дни он гендир краснодара) сказал, что увольнять медбрата мурада не будет - хватит ныть...
Ironigor
Ironigor
08 марта в 22:26
Он анализирует , правильно делает или нет.он имеет право на ошибки. И сколько лет ещё он будет работать в лаборатории Быков ??? Он что на мышах делает опыты ??? Непонятная для меня лично история. Всем добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 марта в 22:19
Может хватит уже ошибок!
SHMEL
SHMEL
08 марта в 21:59
Краснодар частный клуб, Галицкий полноправный хозяин, так что советы здесь неуместны.
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 21:56
Адиев: «Мусаев имеет право на ошибки»

Да, но не в таком количестве....
A.S.A
A.S.A
08 марта в 21:49
Помните когда у Мусаева еще небыло соответствующей лицензии для работы главным тренером, командой рукаводил и был типо главный тренер если я не ошибаюсь Олег Фоменко, после того как он покинул тренерский штаб Мусаева, у Быков начался спад в игре.....я где то читал, что Галицкий хочет чтоб в клубе работали так сказать"доморощенные тренера"...почему бы не попробовать вернуть Фоменко и назначить его главным тренером вместо Мусаева??!!
Хотелось бы услышать мнение болельщиков фк Краснодар
cska1948
cska1948
08 марта в 21:35
Галицкий не враг себе и наверное знает ЧТО делает!
Qatar Airways
Qatar Airways
08 марта в 21:26
Мусаев - единственный в мире тренер, у которого полный безлимит на ошибки.
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