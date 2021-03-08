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Адиев: «Что сейчас происходит с „Зенитом“ — загадка»

08 марта 2021, 20:32
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал поражение «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Рубин» играл от себя и играл на победу. «Зенит» проиграл два матча после возобновления чемпионата? Недавно говорил с Аршавиным, он тоже сказал, что на сборах команда выглядела сбалансированно, что сейчас происходит — загадка.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 07:48
арсенал Т
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
08 марта в 22:00
Это точно))
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
08 марта в 21:45
Причём не внешний, а внутренний...
cska1948
cska1948 ответ n272nm (раскрыть)
08 марта в 21:44
Арсенал сегодня тоже в штангу попал в первом тайме и влетел на 0:3! Так что Зенит ещё легко отделался!
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 марта в 21:41
Неужели непонятно, что с возобновлением чемпионата, возобновились и игры за Кубок.
cska1948
cska1948
08 марта в 21:40
Выглядеть на сборах и выглядеть в чемпионате, где идёт БИТВА за очки, это не одно и тоже.
PiterGrad
PiterGrad
08 марта в 21:39
Кто то поднял на ставках....х6 был на победу Рубина. Дзюбка думаю знал что делал....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 21:17
А от кого второе поражение было? Он за футболом следит, или только иногда вьюшки раздаёт?
STVA 1
STVA 1
08 марта в 20:56
Это заговор))
n272nm
n272nm
08 марта в 20:41
Господи... Да, Зениту, просто, не повезло. Две штанги в первом тайме, нелепый пенальти. потом не забитый пенальти. Ну, сложились обстоятельства неудачно. Будь Азмун точнее, судьба матча была бы решена в первом тайме. Безусловно, досадное поражение, но так бывает, это футбол.
1bear
1bear
08 марта в 20:39
это диверсия)))) а если серьёзно,то ничего не меняется,пока физрук не уволен...
...видимо руководство Зенита ждёт окончания чемпионата,и если не чемпионство,то только тогда под зад коленом....
oFANATo
oFANATo
08 марта в 20:38
Какая загадка?
Вилкова не было на поле.....
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 20:36
Отгадка, это главный тренер! Как обычно в таких случаях...
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