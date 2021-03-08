Российский тренер прокомментировал поражение «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Рубин» играл от себя и играл на победу. «Зенит» проиграл два матча после возобновления чемпионата? Недавно говорил с Аршавиным, он тоже сказал, что на сборах команда выглядела сбалансированно, что сейчас происходит — загадка.