Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал поражение «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).
«Рубин» играл от себя и играл на победу. «Зенит» проиграл два матча после возобновления чемпионата? Недавно говорил с Аршавиным, он тоже сказал, что на сборах команда выглядела сбалансированно, что сейчас происходит — загадка.
...видимо руководство Зенита ждёт окончания чемпионата,и если не чемпионство,то только тогда под зад коленом....
...видимо руководство Зенита ждёт окончания чемпионата,и если не чемпионство,то только тогда под зад коленом....
Вилкова не было на поле.....
Вилкова не было на поле.....