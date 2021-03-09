Зидан хочет заполучить в «Реал» Мареза. «Сити» постарается удержать игрока

Мадридский «Реал» определил вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза в качестве трансферной цели, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, в трансфере 30-летнего игрока заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
Отмечается, что в «Сити» постараются удержать Мареза в команде.
В текущем сезоне Рияд забил семь голов в 22 матчах АПЛ.
Недавно Марез был включен в топ-3 лучших футболистов десятилетия в Африке.
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