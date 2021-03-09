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Зидан хочет заполучить в «Реал» Мареза. «Сити» постарается удержать игрока

вчера, 11:25

Мадридский «Реал» определил вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза в качестве трансферной цели, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в трансфере 30-летнего игрока заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Отмечается, что в «Сити» постараются удержать Мареза в команде.

В текущем сезоне Рияд забил семь голов в 22 матчах АПЛ.

Недавно Марез был включен в топ-3 лучших футболистов десятилетия в Африке.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
Лет 20, как стараюсь не пропускать игры. А этот игрок очень мне нравится
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 20:21
100%. Матчи их смотришь? Это дерево. Не уровень Реала.
Project Pandora
Project Pandora ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:28
Продать Менди?! Серьёзно?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:18
Реалу нужно взять любого из пары Холланд - Мбаппе, и сэкономить на полузащите (Крооса и Модрича подписали за обычные суммы в своё время).
Продать Азара, Мариано Диаса, Милитао, Менди. Вернуть Эдегора, вернуть Регилона.
beefs
beefs
вчера в 12:12
Намечается знатная заруба...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 11:52
у Ман Сити есть Де Брюйне на этой позиции, 3 им Морез?))
Hamman
Hamman
вчера в 11:50
Думаю что это не более чем слухи.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:40, ред.
Сити надо продать его тогда!Тридцатка парню!Лучше Фодену больше времени дать
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:34
Зидан заинтересовался это серьёзно.
ОПС
ОПС
вчера в 11:26
Интересно, чья возьмет.
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