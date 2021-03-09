«Арсенал» планирует подписать защитника «Марселя» Амави

1615282290

вчера, 12:31

«Арсенал» планирует приобрести защитника «Марселя» этим летом, сообщает Daily Star.

По информации источника, «канониры» хотят подписать 27-летнего футболиста на правах свободного агента. Контракт Амави с «Марселем» истекает в конце июня.

Амави забил один гол в 11 матчах Лиги 1 за «Марсель» в текущем сезоне. Джордан выступает за французский клуб с лета 2017 года.