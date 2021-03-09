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«Арсенал» планирует подписать защитника «Марселя» Амави

вчера, 12:31

«Арсенал» планирует приобрести защитника «Марселя» Джордана Амави этим летом, сообщает Daily Star.

По информации источника, «канониры» хотят подписать 27-летнего футболиста на правах свободного агента. Контракт Амави с «Марселем» истекает в конце июня.

Амави забил один гол в 11 матчах Лиги 1 за «Марсель» в текущем сезоне. Джордан выступает за французский клуб с лета 2017 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:13
Ну чтож,Джордан вполне не плохой вариант, для подмены Тирни...
Не смотря на возраст, Амави довольно скоростной игрок, так что заполучить его еще и бесплатно будет хорошей сделкой!
shlomo
shlomo
вчера в 12:48
Ну плюс тот , что свободный...:)))
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