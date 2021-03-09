Игонин: «Я бы не сказал, что „Зенит“ вчистую проиграл „Рубину“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал поражение питерского клуба в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Что произошло в «Зенитом» в Казани? По большому счету ничего нового. «Зенит» был «Зенитом», но со своими проблемами. Как и «Краснодар», который проиграл «Спартаку». Для того чтобы выигрывать такие матчи, нужны в первую очередь физическая готовность и характер. Мне показалось, что в Казани «Зенит» был не настолько сплоченной командой, чтобы вырвать три очка у соперника, который бьется за каждый метр.

Петербуржцам есть над чем работать. Но я бы не сказал, что игра с «Рубином» была вчистую проиграна. Моменты гости создавали, гол забили. Кстати, сделай это петербуржцы в первом тайме, «Рубин», не исключаю, сдался бы.