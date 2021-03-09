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Игонин: «Я бы не сказал, что „Зенит“ вчистую проиграл „Рубину“»

вчера, 21:46
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение питерского клуба в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Что произошло в «Зенитом» в Казани? По большому счету ничего нового. «Зенит» был «Зенитом», но со своими проблемами. Как и «Краснодар», который проиграл «Спартаку». Для того чтобы выигрывать такие матчи, нужны в первую очередь физическая готовность и характер. Мне показалось, что в Казани «Зенит» был не настолько сплоченной командой, чтобы вырвать три очка у соперника, который бьется за каждый метр.

Петербуржцам есть над чем работать. Но я бы не сказал, что игра с «Рубином» была вчистую проиграна. Моменты гости создавали, гол забили. Кстати, сделай это петербуржцы в первом тайме, «Рубин», не исключаю, сдался бы.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
сегодня в 00:53
Да да́ ))) в чи́стую татары 👍🔥😁
viv
viv
сегодня в 00:05, ред.
О чем вообще рассуждает Игонин? Он бы не сказал , что Зенит в чистую проиграл Рубину. У Слуцкого из за травм и дисквалификаций не смогли сыграть 10 игроков . Оказавшись в трудной кадровой ситуации, которая усугубилась по ходу первого тайма из-за травмы Мусаева, они сплотились, отчаянно бились, не теряли строя, продемонстрировали хорошую организацию игры, в которую с листа успешно вписался новичок Костюков. Ярко проявила себя атакующая троица Деспот Хвича, Макаров. А вратарь Дюпин вообще в добавленное время похоронил Зенит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 23:40
Барса сама виновата...
Игроков на 810 млн...(без Дзюбы - деньги на ветер)...ради вылета в 1/8-й ЛЧ....
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:40
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:26
    В чистую не в чистую,главное что проиграл!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:24
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 23:23
      У Барселоны нет Дзюбы !)
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 23:16
      С Зенитом все ,как говорит Игонин "бьются за каждый метр"....
      Зенит по-прежнему главное мерило успешности...для соперника...)))
      Что Динамо...которое обыграло Зенит дома...в том же отрезке чемпионата набрало 1 очко из 9-ти с Арсеналом,Рубином и Уфой.....но главное "за каждый метр с Зенитом"..)))
      Что "Рубин"...может терять очки и с Тамбовом и с Химками (при всём уважении)....но "за каждый метр" с Зенитом...

      Но не смотря на это...Семак уж третий сезон оставляет 15-ти командам только один вариант...бороться за места со 2-го по 16-е...

      Удачи Зениту в оставшихся матчах !!!!!
      viv
      viv
      вчера в 23:07
        viv
        viv ответ STVA 1 (раскрыть)
        вчера в 23:02
          STVA 1
          STVA 1 ответ viv (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 22:54
          viv
          viv
          вчера в 22:54
          Счёт на табло , Игонин. А отговорки в пользу бедных.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 22:51, ред.
          Лидерство...гегемония и флагманство...не исключает подобные форс-мажоры........
          У Реала и Барсы на сегодня по 4 поражения...у ПСЖ 6....
          У Зенита 3...
          С кем не бывает....))
          Как показывает статистика (в сезоне 2018/2019)...чемпионить можно и с 6-тью поражениями...
          ildar_3871
          ildar_3871
          вчера в 22:30
          Все из за того что миллионеры не хотят бегать , Дзюбе доставьте мяч в штрафную , а там он может и забьет , Дзюба никогда не сможет как Макаров забить трудовые голы !
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 22:24
          Проигал Семак прежде всего, а Лёня Выиграл !!! За составы вообще молчу !!! Рубин был на высоте !!! Удачи им !!! Всем добра!!!
          sv_1969
          sv_1969 ответ mihaluch (раскрыть)
          вчера в 22:23
          Два раза в чемпе не случайность
          STVA 1
          STVA 1
          вчера в 22:15
          Физрука вчистую Леня переиграл) Да и как не переиграть если мысли ноль!
          stanichnik
          stanichnik ответ Q-J-G (раскрыть)
          вчера в 22:11
          Подумаешь, чемпион дважды проиграл Рубину в этом чемпионате, с кем не бывает.
          mihaluch
          mihaluch
          вчера в 22:07
          Произошла роковая случайность.
          Q-J-G
          Q-J-G
          вчера в 22:03
          Слабое утешение, что проиграл не вчистую...
          Союзник противников
          Союзник противников
          вчера в 21:55
          Пусть и дальше хехемон "полностью переигрывает очередного соперника",но уходит с поля без очков,или просто с одним.
          beefs
          beefs
          вчера в 21:48
          чего гадать, итог на табло...
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