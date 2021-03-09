Игонин: «Я бы не сказал, что „Зенит“ вчистую проиграл „Рубину“»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение питерского клуба в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).
Что произошло в «Зенитом» в Казани? По большому счету ничего нового. «Зенит» был «Зенитом», но со своими проблемами. Как и «Краснодар», который проиграл «Спартаку». Для того чтобы выигрывать такие матчи, нужны в первую очередь физическая готовность и характер. Мне показалось, что в Казани «Зенит» был не настолько сплоченной командой, чтобы вырвать три очка у соперника, который бьется за каждый метр.
Петербуржцам есть над чем работать. Но я бы не сказал, что игра с «Рубином» была вчистую проиграна. Моменты гости создавали, гол забили. Кстати, сделай это петербуржцы в первом тайме, «Рубин», не исключаю, сдался бы.
Игроков на 810 млн...(без Дзюбы - деньги на ветер)...ради вылета в 1/8-й ЛЧ....
Игроков на 810 млн...(без Дзюбы - деньги на ветер)...ради вылета в 1/8-й ЛЧ....
Стереотип 2 : Хвалить и оправдываться за поражение.
Стереотип 2 : Хвалить и оправдываться за поражение.
Зенит по-прежнему главное мерило успешности...для соперника...)))
Что Динамо...которое обыграло Зенит дома...в том же отрезке чемпионата набрало 1 очко из 9-ти с Арсеналом,Рубином и Уфой.....но главное "за каждый метр с Зенитом"..)))
Что "Рубин"...может терять очки и с Тамбовом и с Химками (при всём уважении)....но "за каждый метр" с Зенитом...
Но не смотря на это...Семак уж третий сезон оставляет 15-ти командам только один вариант...бороться за места со 2-го по 16-е...
Удачи Зениту в оставшихся матчах !!!!!
Зенит по-прежнему главное мерило успешности...для соперника...)))
Что Динамо...которое обыграло Зенит дома...в том же отрезке чемпионата набрало 1 очко из 9-ти с Арсеналом,Рубином и Уфой.....но главное "за каждый метр с Зенитом"..)))
Что "Рубин"...может терять очки и с Тамбовом и с Химками (при всём уважении)....но "за каждый метр" с Зенитом...
Но не смотря на это...Семак уж третий сезон оставляет 15-ти командам только один вариант...бороться за места со 2-го по 16-е...
Удачи Зениту в оставшихся матчах !!!!!
У Реала и Барсы на сегодня по 4 поражения...у ПСЖ 6....
У Зенита 3...
С кем не бывает....))
Как показывает статистика (в сезоне 2018/2019)...чемпионить можно и с 6-тью поражениями...
У Реала и Барсы на сегодня по 4 поражения...у ПСЖ 6....
У Зенита 3...
С кем не бывает....))
Как показывает статистика (в сезоне 2018/2019)...чемпионить можно и с 6-тью поражениями...