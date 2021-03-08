Сульшер — один из трёх тренеров, кто смог обыграть Гвардиолу более трёх раз

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08 марта 2021, 21:06

Вчера «Манчестер Юнайтед» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Манчестер Сити» в АПЛ .

Таким образом, наставник «красных дьяволов» стал лишь третьим тренером, который смог добиться четырёх и более побед над . Ранее это удавалось (7 побед) и (9 побед).