Сульшер — один из трёх тренеров, кто смог обыграть Гвардиолу более трёх раз

Вчера «Манчестер Юнайтед» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Манчестер Сити» в АПЛ.
Таким образом, наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер стал лишь третьим тренером, который смог добиться четырёх и более побед над Хосепом Гвардиолой. Ранее это удавалось Жозе Моуриньо (7 побед) и Юргену Клоппу (9 побед).
Пока что, это главное достижение Сульшера в качестве главного тренера в команде МЮ.
Пока что, это главное достижение Сульшера в качестве главного тренера в команде МЮ.
В мире осталось только два клуба, которые он может возглавить. Во Франции это ПСЖ конечно же, а в Италии - это Ювентус.
В более слабые клубы он не пойдёт.
В мире осталось только два клуба, которые он может возглавить. Во Франции это ПСЖ конечно же, а в Италии - это Ювентус.
В более слабые клубы он не пойдёт.