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Сульшер — один из трёх тренеров, кто смог обыграть Гвардиолу более трёх раз

08 марта 2021, 21:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Вчера «Манчестер Юнайтед» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Манчестер Сити» в АПЛ.

Таким образом, наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер стал лишь третьим тренером, который смог добиться четырёх и более побед над Хосепом Гвардиолой. Ранее это удавалось Жозе Моуриньо (7 побед) и Юргену Клоппу (9 побед).

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 22:13
У Сульшера покер - "по Гвардиоле", ожидаем пента-трик...
Пока что, это главное достижение Сульшера в качестве главного тренера в команде МЮ.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 22:03
Сульшер думаю ещё не раз его огорчит
League1
League1
08 марта в 21:51
Карлу Анчелотти мощно проигрывал в Лиге чемпионов, подчистую, с позором.
Бубнин
Бубнин
08 марта в 21:39
Если бы на поле вышли полные составы команд, а не только 2 тренера, то результат мог бы оказаться другим!
Тот ещё фрукт
Тот ещё фрукт
08 марта в 21:34
Ещё и перед праздником каталонцев), теперь Сульшер обязан жениться)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 марта в 21:31
Гвардиола на моей памяти возглавлял пока только самые сильные и богатые клубы. Как только случается небольшой кризис в этих клубах или у руководства лопается терпение потому что нет побед в ЛЧ, Гвардиола сменяет клуб.
В мире осталось только два клуба, которые он может возглавить. Во Франции это ПСЖ конечно же, а в Италии - это Ювентус.
В более слабые клубы он не пойдёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 21:08
Чего только не считают...
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