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Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»

вчера, 04:15
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира ответил на вопрос, не беспокоит ли его то, что предыдущий тренер «бьянконери» Маурицио Сарри был уволен из клуба после вылета из ЛЧ на той же стадии.

Я не знаю, почему убрали Сарри. Я тренер «Ювентуса», и я был привлечён для более широкого подхода, для проекта, который должен строиться в течение нескольких лет, поэтому меня это не беспокоит.

Теперь, когда мы оказались в такой ситуации, мы можем поработать над различными аспектами игры на тренировках, на которые у нас пока не было времени в этом сезоне, и постараться улучшить их.

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Все комментарии
Медив
Медив ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 16:49
Да ладно, он прокачал четырех игроков академии до уровня основы, плюс еще одного до уровня основы Милана... А то что он не смог сходу сработаться с молодыми немцами, плюс не церемонился с особо косячащими стариками.... Ну это такое, тренер не обязан быть друганом для всех.
Имхо, его подкосило то, что без предсезонки из-за ковида, ему обновили пол команды. Плюс травмы. Как только игроки начали хотя бы чуть понимать друг друга и пошел период без травм - его поменяли. Опять же, Тухель норм справляется, но надо признать две вещи: а) ему отчасти везет, б) ему досталась не самая плохая команда.
Не умаляю заслуг Джеррарда, но если он придет в Ливерпуль, а ему на сотку привезут талантливых испанцев - это совсем не то же самое, что тренировать англоязычных скоттов
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Медив (раскрыть)
вчера в 15:26
Зато в апл от всех получал. Никакой игры при Лэмпарде не было, также и в юве при пирло. Непонятно во что играют игроки.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:00
Беспокоит, конечно. И в СериАле могут пролететь.
Медив
Медив ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 10:14
А чем позорился Лэмпард? Он вылетал от Баварии, а не от Порту
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 08:07
Сейчас не беспокоится, но когда не выиграют Серию А, тогда его уволят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 06:05
Вот так заруба!
Comentarios
Comentarios
вчера в 05:55
Работу работать нада Пирло )
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 05:52
Привлекали для долгосрочного, но могут уволить - срочно, результаты надо давать - сегодня, а не в долгосрочной перспективе...
DEIVID_888
DEIVID_888
вчера в 05:50
Типа терпите меня.
ДСА
ДСА
вчера в 05:22
Пора и Пирло чемоданы паковать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:07
Посмотрим что будет
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 04:43
Да ты физрук. Выпусти раньше бернардерски и кулусевски вместо рэмси и Мораты, вытащили бы матч. Убрать своего лучшего игрока с поля, это тупизм полнейший. Не позорьтесь с Лэмпардом, берите пример с Хави и Джеррарда
ОПС
ОПС
вчера в 04:20
Значит надо больше работать.
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