Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира ответил на вопрос, не беспокоит ли его то, что предыдущий тренер «бьянконери» Маурицио Сарри был уволен из клуба после вылета из ЛЧ на той же стадии.
Я не знаю, почему убрали Сарри. Я тренер «Ювентуса», и я был привлечён для более широкого подхода, для проекта, который должен строиться в течение нескольких лет, поэтому меня это не беспокоит.
Теперь, когда мы оказались в такой ситуации, мы можем поработать над различными аспектами игры на тренировках, на которые у нас пока не было времени в этом сезоне, и постараться улучшить их.
Имхо, его подкосило то, что без предсезонки из-за ковида, ему обновили пол команды. Плюс травмы. Как только игроки начали хотя бы чуть понимать друг друга и пошел период без травм - его поменяли. Опять же, Тухель норм справляется, но надо признать две вещи: а) ему отчасти везет, б) ему досталась не самая плохая команда.
Не умаляю заслуг Джеррарда, но если он придет в Ливерпуль, а ему на сотку привезут талантливых испанцев - это совсем не то же самое, что тренировать англоязычных скоттов
Имхо, его подкосило то, что без предсезонки из-за ковида, ему обновили пол команды. Плюс травмы. Как только игроки начали хотя бы чуть понимать друг друга и пошел период без травм - его поменяли. Опять же, Тухель норм справляется, но надо признать две вещи: а) ему отчасти везет, б) ему досталась не самая плохая команда.
Не умаляю заслуг Джеррарда, но если он придет в Ливерпуль, а ему на сотку привезут талантливых испанцев - это совсем не то же самое, что тренировать англоязычных скоттов