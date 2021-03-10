Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»

Главный тренер «Ювентуса» после ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира ответил на вопрос, не беспокоит ли его то, что предыдущий тренер «бьянконери» был уволен из клуба после вылета из ЛЧ на той же стадии.

Я не знаю, почему убрали Сарри. Я тренер «Ювентуса», и я был привлечён для более широкого подхода, для проекта, который должен строиться в течение нескольких лет, поэтому меня это не беспокоит.

Теперь, когда мы оказались в такой ситуации, мы можем поработать над различными аспектами игры на тренировках, на которые у нас пока не было времени в этом сезоне, и постараться улучшить их.