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Лопетеги: «„Севилья“ заслуживала выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов»

вчера, 04:56
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги дал комментарий после ответного матча с «Боруссией» Д (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

У нас были возможности пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда провела во всех смыслах отличных матч — и в атаке, и в защите, играя с большой страстью. Жаль, что мы не получили свою награду. Мы превзошли Дортмунд в трёх таймах из четырёх.

Было трудно мириться со счётом 0:1 после первого тайма, но команда продолжала верить, даже после того, как они забили пенальти и удвоили преимущество. Мы расстроены и разочарованы.

Честно говоря, я считаю, что мы не заслуживали такого результата. Мы хотели подарить болельщикам повод попраздновать, но мы заберём с собой решимость, характер и гордость, которые показала команда.

Я думаю, мало кто может упрекнуть нас в характере, менталитете и игре команды. Не дав сопернику нанести практически ни одного удара, мы проиграли 0:2.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:27
Многие болели за Севилью но увы ничего из этого не вышло.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:24
Шансы появились только на последних секундах.
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:05
Не надо было дома проигрывать
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