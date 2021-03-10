Лопетеги: «„Севилья“ заслуживала выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Севильи» дал комментарий после ответного матча с «Боруссией» Д (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

У нас были возможности пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда провела во всех смыслах отличных матч — и в атаке, и в защите, играя с большой страстью. Жаль, что мы не получили свою награду. Мы превзошли Дортмунд в трёх таймах из четырёх.

Было трудно мириться со счётом 0:1 после первого тайма, но команда продолжала верить, даже после того, как они забили пенальти и удвоили преимущество. Мы расстроены и разочарованы.

Честно говоря, я считаю, что мы не заслуживали такого результата. Мы хотели подарить болельщикам повод попраздновать, но мы заберём с собой решимость, характер и гордость, которые показала команда.

Я думаю, мало кто может упрекнуть нас в характере, менталитете и игре команды. Не дав сопернику нанести практически ни одного удара, мы проиграли 0:2.