«Ювентус» ещё ни разу не прошёл дальше 1/4 ЛЧ после трансфера Роналду

«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Таким образом, туринцам не удается преодолеть четвертьфинал данного турнира третий сезон подряд с момента подписания контракта с форвардом .

В прошлом сезоне туринцы вылетели на стадии 1/8 финала от «Лиона», а ранее уступили в четвертьфинале «Аяксу».

Если брать в расчет четыре сезона до прихода португальца, то за это время «старая синьора» дважды доходила до финала.