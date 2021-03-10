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«Ювентус» ещё ни разу не прошёл дальше 1/4 ЛЧ после трансфера Роналду

вчера, 11:19

«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Таким образом, туринцам не удается преодолеть четвертьфинал данного турнира третий сезон подряд с момента подписания контракта с форвардом Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне туринцы вылетели на стадии 1/8 финала от «Лиона», а ранее уступили в четвертьфинале «Аяксу».

Если брать в расчет четыре сезона до прихода португальца, то за это время «старая синьора» дважды доходила до финала.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
вчера в 21:57
Делайте выводы, Господа))) Пора значит избавляться от балласта)
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:34
А где ваше дежурное "судья виноват"???
SonicStar
SonicStar ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 21:17
Так Роналду и сидел бы в Реале, но Перес не захотел платить пенсионеру огромные деньги, и португалец обиделся
Scarlet Witch
Scarlet Witch
вчера в 20:22
"Король ЛЧ" оказался обычной пустышкой, которая без своих "деревянных" партнёров по Реалу НИЧЕГО из себя не представляет.
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:20
Ну да. И именно поэтому у Роналду в контракте прописано всеобщее облизывание, о чём открыто говорил Сарри в прошлом сезоне. А его личные цацки являются приоритетными для команды.
juvenale
juvenale
вчера в 18:29
К сожалению Роналду очень провальный трансфер,да глорья в инсте прибавилось,но на поле от этого толку нет....да он забивает,но вся команда играет на него и его ищут,из-за этого страдает командная игра,страдает прессинг и игра в обороне.Человек получает 50 млн и в двух важнейших матчах сезона порет моменты,и еще укрывается от мяча со штрафного
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 18:08
ну с такими брёвнами в составе, я и не знаю на что можно претендовать
razdvatri
razdvatri ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:13, ред.
    Incredulous
    Incredulous ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:09
    Болельщики Барселоны, которые больше всех винят Роналду во всех провалах Ювентуса, просто думают, что если в их любимом клубе всё решает один неприкасаемый игрок, и за себя, и за тренера, и за остальных футболистов, а иногда и за президента, то так везде.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:03
    Как будто Роналду играет в 10 лет.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 16:51
    Это судьба!
    mavros_7171
    mavros_7171 ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
    вчера в 16:39
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19
      вчера в 16:08
        Фара Миркасимов
        Фара Миркасимов
        вчера в 16:07
        Еще говорите именно он выиграль лч для Реала ну вот и доказательства что Зидан выиграль эти кубки для Реала
        Dauletbek
        Dauletbek
        вчера в 16:06
        Дело не конкретно в Роналду, дело в Юве, в целом, в команде. Аллегри был сильный тренер...Юве привык доминировать в Италии, что забыл, что Аякс, Лион, Порту не итальнские команды
        Василий 50
        Василий 50
        вчера в 15:41
        Зачем Пирло тренером поставили?
        Legend 6
        Legend 6
        вчера в 15:39
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          вчера в 15:38
          Надо удалить то, что мешает.
          Королевский Реал
          Королевский Реал
          вчера в 14:49, ред.
          После перехода Пирло в Ювентус, Туринцы никогда не выигрывали ЛЧ.
          После подписания Буфона, Ювентус никогла не выигрывал ЛЧ.
          После ухода Рауля из сборной Испании, "Красная фурия" впервые выиграла ЧМ и ЧЕ.
          После ухода Круйфа, сборная Голландии впервые в своей истории выиграла трофей!
          После ухода Мальдини, сборная Италии завоевала кубок ЧМ.
          После подписания РоналдО, Реал мадрид никогда не проходил в финал ЛЧ 5 лет подряд.


          Можно продолжать и накидывать вечно.
          за
          за
          вчера в 14:45
          Ну все, нашли крайнего! Роналду виноват во всех бедах Юве! ))
          Байкал-38.
          Байкал-38. ответ Caniggia (раскрыть)
          вчера в 14:37
          Кристи может как за этим и переходил в Юве.
          Василий Корнечук
          Василий Корнечук ответ Caniggia (раскрыть)
          вчера в 14:33
          он же вроде был неплохим вратарем?
          Звезда по имени Солнце
          Звезда по имени Солнце
          вчера в 14:33
          Одним словом гей.
          ИГРОЧИШКА
          ИГРОЧИШКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          вчера в 14:30
            ошалевший
            ошалевший
            вчера в 14:25
            посмотрел обзор,как же жалко выглядит попрошайничество в эпизоде с удалением,я всегда был поклонником роналду,но его падение в штрафной не красит его,да и давно уже они с гномом постарели,рад что этот армянский псевдокомментатор зазря глотку рвал,я не противник юве,но этот юве мне не нравится
            DXTK
            DXTK
            вчера в 14:25
            Пеналде нужно было три года назад Пересу *Опу целовать за подарки, а не строить из себя великого игрока, который может и в сериале, остался бы в реале выиграл бы 6 ЗМ вместо Модрича, .....но всамовлюбленный нарцысс разрушил команду уйдя и Реала, а без Переса и его админресурсов пенальдо со своей статистикой......вообщем бесполезное тело лишний груз.......который тянет Юве вниз............ вы думаете после этого Пирло уволят.......??? НЕТ, нужно избавиться от старого пенальтиста со его ЗП......что ювентийцы и делают........ и игроки не хотят чтобы за их счет кристинка гребла награды........
            Caniggia
            Caniggia
            вчера в 14:23
            Просто перейдя в Юве, КР заразился антилигочемпионским проклятием Буффона! Вот в кого надо на осиновый кол посадить!
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
            вчера в 14:21
            Я бы Дзюбу прилепил, там где он - последнее место в ЛЧ)
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            вчера в 14:19
            В этом году их засудили контретно. Левый п5нальти для Порту и три не поставтли. Ну и Мората...
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            вчера в 14:12
            Старая синьора, закончит в Старой Синьоре. Как звучит!!
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