«Ювентус» ещё ни разу не прошёл дальше 1/4 ЛЧ после трансфера Роналду

«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Таким образом, туринцам не удается преодолеть четвертьфинал данного турнира третий сезон подряд с момента подписания контракта с форвардом Криштиану Роналду.
В прошлом сезоне туринцы вылетели на стадии 1/8 финала от «Лиона», а ранее уступили в четвертьфинале «Аяксу».
Если брать в расчет четыре сезона до прихода португальца, то за это время «старая синьора» дважды доходила до финала.
Juventus have failed to progress past the UCL quarterfinals for the third straight season since signing Cristiano Ronaldo.— ESPN FC (@ESPNFC) March 9, 2021
They had reached the final twice in four years before he joined 👀 pic.twitter.com/HwOic9AFpT
Будем объективны, Роналду пришёл в ЮВЕ, когда главный тренер был М.Аллегри, недолго был, до июня 2019 года, Роналду пришёл в ЮВЕ в июле 2018 года...! Вряд ли, К.Роналду пришёл бы в ЮВЕ, зная, что М.Аллегри уйдёт в отставку и кто будет главным тренером после Аллегри!
За результат команды отвечает главный тренер команды, а не нападающий команды, пусть он и топ-игрок, пусть он и топ-нападающий, пусть он и обладатель пяти Золотых мячей, но не он отвечает за результат команды. За результат команды отвечает главный тренер команды!
Будем объективны, Роналду пришёл в ЮВЕ, когда главный тренер был М.Аллегри, недолго был, до июня 2019 года, Роналду пришёл в ЮВЕ в июле 2018 года...! Вряд ли, К.Роналду пришёл бы в ЮВЕ, зная, что М.Аллегри уйдёт в отставку и кто будет главным тренером после Аллегри!
За результат команды отвечает главный тренер команды, а не нападающий команды, пусть он и топ-игрок, пусть он и топ-нападающий, пусть он и обладатель пяти Золотых мячей, но не он отвечает за результат команды. За результат команды отвечает главный тренер команды!