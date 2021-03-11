Широков: «Фаворита в матче „Динамо“ — „Спартак“ нет»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч между «Динамо» и «Спартаком», который пройдет в рамках 22-го тура РПЛ .

Думаю, что в этом матче мы вряд ли увидим такой же искрометный футбол, как это было в прошлом туре с «Краснодаром». Фаворита здесь нет. Шансы примерно одинаковые. Эти команды недавно играли между собой, и матч, в принципе, был равный.

Большая ли потеря Жиго для «Спартака»? Не думаю. У них есть еще защитники. Кутепов вполне может подменить его и сыграть стабильно. Плюс «Спартак» может немного видоизменить свою тактику. Не вижу в этом ничего такого.