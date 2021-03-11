ГлавнаяНовости

Широков: «Фаворита в матче „Динамо“ — „Спартак“ нет»

сегодня, 13:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак13.03.2021 в 19:00 Не начался

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал предстоящий матч между «Динамо» и «Спартаком», который пройдет в рамках 22-го тура РПЛ.

Думаю, что в этом матче мы вряд ли увидим такой же искрометный футбол, как это было в прошлом туре с «Краснодаром». Фаворита здесь нет. Шансы примерно одинаковые. Эти команды недавно играли между собой, и матч, в принципе, был равный.

Большая ли потеря Жиго для «Спартака»? Не думаю. У них есть еще защитники. Кутепов вполне может подменить его и сыграть стабильно. Плюс «Спартак» может немного видоизменить свою тактику. Не вижу в этом ничего такого.

Все новости
Юран: «Может, Кокорину не стоит мучиться и уйти из футбола?»
Сегодня, 20:49 Комментарии13
Онопко рассказал, когда ухудшились отношения Ганчаренко и Овчинникова
Сегодня, 19:37 Комментарии25
Сёмин: «Если будет хорошее предложение из Европы, Кварацхелии надо уезжать»
Сегодня, 19:15 Комментарии9
Сайманов отреагировал на слухи об интересе «Юве» и «Милана» к Кварацхелии
Сегодня, 18:38 Комментарии10
«Это было как снег на голову». Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»
Сегодня, 17:06 Комментарии9
Созин: «Прошло время, страсти улеглись, Дзюбу логично вызвали»
Сегодня, 15:14 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:57
"Широков, конечно, великий полководец, но зачем же табуретки ломать?"
Фильм Чапаев.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:27
Мнение Широкова очень важно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:01
Удача в последнее время благоволит Динамо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:59
Фаворит есть и это Динамо!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:47
Если нет фаворита то будет ничейка.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:34
«Фаворита в матче „Динамо“ — „Спартак“ нет»

Тем интереснее будет наблюдать за матчем!
beefs
beefs
сегодня в 13:34
мяч круглый, поле рассудит, а мы поглядим...
1bear
1bear
сегодня в 13:33
...фаворита нет,но победит Динамо !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100