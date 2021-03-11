КДК отменил жёлтую карточку Марио Фернандесу

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил желтую карточку защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, полученную им в матче РПЛ с «Ахматом». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц:
КДК отменил ошибочное применение предупреждения игроку ЦСКА Марио Фернандесу. Он сможет принять участие в следующем матче.
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