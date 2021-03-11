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КДК отменил жёлтую карточку Марио Фернандесу

сегодня, 17:29

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил желтую карточку защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, полученную им в матче РПЛ с «Ахматом». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц:

КДК отменил ошибочное применение предупреждения игроку ЦСКА Марио Фернандесу. Он сможет принять участие в следующем матче.

Также КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:26
Миллер не склонен к лобовым атакам,он всегда ищет сложные решения,ну типа затянувшегося до неприличия СП-2,и компенсации убытков ЗАО всей страной.А нынешнее место главбуха РПЛ совсем не доходное,видимо,раз "тимошки" выронили его из своей алчной пасти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Рязань 062 (раскрыть)
сегодня в 22:23
Предлагаю нае...ть Газпром вместе с его руками. Оставьте Марио на лавочке, и Влашича тоже. Отдохнут, свеженькие будут. А Тулу в ФНЛ отправить и Чалов с Васиным смогут...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 22:19
Многих назвал, молодец! А теперь назови, кому из зенитовцев эта орава отменила что-нибудь? А главбуху отменили, причём не последнему человеку в команде...
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 20:34, ред.
вероятно здесь присутствует рука газпрома.. наверняка Фернандесу придумают желтую карточке в игре с арсеналом, а до кучи и Влашичу.. у семака жим жим начинается
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:18
Конечно! Куда всесильным Миллеру и Митрофану МедвеДюкову тягаться с "великим и ужасным"???
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:27
Снова будут говорить руке гинера)))
Naherger
Naherger
сегодня в 19:22
ЦСКА обращался в кдк по этому поводу? Если нет, то это весьма странно...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:44
Отменил - значит всё Хорошо...
Играй дальше Марио и не протирай трусы клуба ЦСКА за зря на скамейке запасных...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:33
гинер главбух и вице-президент РФС.
Кто такой Федун? Вот и ответ на все вопросы...
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:15
Вполне реальный ход "вселенского зла",с дальним прицелом,будем с интересом наблюдать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:13
Конечно надо было отменять эту липу в исполнении спартаковского бывшего! Хусаинов(сам пламенный спартач) сразу описал это и эпизод с неназначением пенальти в ворота "Ахмата",как ошибочные действия судьи.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:08
Мне такая же мысль пришла, как увидел это сообщение! Посмотрим, как всё сложится в игре с Арсеналом...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:04
Марио самый безобидный футболист РПЛ!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:01
Кто бы сомневался).
Вернблум: "Мне все равно ничего не будет! Йо-го-го-го-го"
Жизнь прекрасна, ули.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:57, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ МапС (раскрыть)
    сегодня в 17:55
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 17:55
      И не знаешь , то ли радоваться , то ли нет. Теперь если Марио получит Ж/К с Арсеналом , то пропустит игру с Зенитом. Есть подозрения , что Марио хотят убрать именно в игре с Зенитом. Но это лишь предположение. Посмотрим как будет на самом деле.
      МапС
      МапС
      сегодня в 17:42, ред.
      По-ходу монетку кинули: кому отменить, кому нет. Или исчо чего хуже... Типа заговор...
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 17:34
      И здесь справедливость восторжествовала !!!
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