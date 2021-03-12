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Канделаки: «Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь „Тоттенхэме“»

сегодня, 05:04

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём телеграм-канале прокомментировала решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вновь вызвать в национальную команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу и вернуть ему капитанскую повязку.

Блестящий российский пианист Денис Мацуев (сразу скажу — без шансов на успех) предложил не обсуждать возвращение Артёма Дзюбы в сборную России. Ну как такое не обсудить десяткам тысяч неравнодушных к Артёму, сборной, «Зениту» людям? Причём неравнодушных ох как по-разному.

Разумеется, место Артёма прямо сейчас — в главной команде нашей страны. Звёзд с неба в последнее время не хватающей, а значит — нуждающейся в каждой звезде.

Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина. Вот есть у нас несколько топовых футболистов, и каждый должен быть в команде.

Ну и капитанскую повязку (ханжи — остыньте) Артём заслужил своей игрой на протяжении нескольких лет. С его авторитетом в сборной тоже полный порядок. Так за чем же стало дело?

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BERL
BERL
сегодня в 14:53
А в какой-нибудь Баварии вообще был бы главной звездой...)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 14:24
Канделаки лучше нас разбирается в футболе, а она считает иначе.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:41
Канделаки: «Дзюба мог бы с лёгкостью сниматься в каком-нибудь Порнхабе.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:39
Пардон уважаемый.
Общаясь с дураком не оберешься срама,поэтому совет ты выслушай Хайяма: яд, мудрецом предложенный,прими из рук же дурака не принимай Бальзама.🤭хОмар Хайям.) Поэт.
autochthon
autochthon
сегодня в 13:20
Канделаки не позорь грузин своими перлами...
Слайш
Слайш
сегодня в 13:13
капитан онанист - звучит как нелепый анекдот! Но почему никто не замечает этой нелепости?

Понятно почему матч с Мальтой под угрозой срыва - никто не хочет руку жать дзюбе, когда узнали что он остаётся капитаном )

А Тина давно уже дала понять, что далека не только от футбола, но и от адекватности в принципе!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:51
Кейн прочитал и подумал: А что я-то здесь в каком-то Тоттенхеме делаю?"
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:46
Обожаю казенаки
Бред вульгарный Канделаки
По её словам Артём
Утка с раненым крылом.....
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 12:37
Канделаки могла бы спокойно свалить на какой нибудь спас тв
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:28
На Матч ТВ я дома,
как в сказке,не то слово!
Я бы дала Артёму,
но любит он другого...

Он пестует дружочка
так истово,публично,
что изменять такому
конечно неприлично!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 12:20
Вот с кого б начать оптимизацию Газпрома)
janka bulka
janka bulka
сегодня в 12:11
"С лёгкостью" вы хвалите только друг друга, а кроме, как в своём болоте, нигде и не нужны.
cska59
cska59
сегодня в 11:57
Вот нормальная она?
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:49
"Дзюба мог бы с лёгкостью играть в какой-нибудь сборной “
Valeriy-48
Valeriy-48
сегодня в 11:29
Ну уж если сама Канделаки сказала, то это совершенно точно мог бы скамейку полировать.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 11:24
Пару лет назад Тоттенхем играл в финале ЛЧ и боролся за чемпионство АПЛ . В нем играют звёзды мирового футбола , тренирует Моуриньо . И она называет этот клуб «какой-нибудь Тоттенхем» ...
andromend
andromend
сегодня в 11:17, ред.
Кобелев то прав был когда про женщин и футболе говорил...
galem72
galem72
сегодня в 11:17
В каком-нибудь? Я худею с наших селебрити-имперцев. Совсем уже голову оторвало от своей убогой пропаганды пустоты и регресса.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:13
Дзюба ? Мог бы чего-то там в Тоттехэме ? ))))) Что у женщин в головах вместо мозгов ? )))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:05
Больше всего понравилось "... в каком - нибудь "Тоттенхэме ". Одним словом -
бизнесвумен, волею судеб заброшенная в неведомую ей область бытия.
металлург
металлург
сегодня в 10:56
В ps4, если только
sv_1969
sv_1969 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 10:55
Там маргарин вместо мозгов!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:53
Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме»

Занавес!!!(((
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:49
В каком-нибудь Тотенхеме Дзюбу даже не посадили бы на лавку !
А Канделакшу бы даже к воротам базы бы не допустили.
Слышал бы Моуринье эту дурь от Канделакши !!!
Ха-ха-ха ...
makkie
makkie
сегодня в 10:47
Пошла волна по защите и обелению репутации Дзюбы.
А он тем временем взялся за старое и конфликтует с Семаком.
Ну и пусть конфликтует 😄
Indian
Indian
сегодня в 10:45
Та не Дзюба, а Азмун же...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:39
Что-ж, глава газпромского МАТЧ ТВ пытается убедить футбольных болельщиков, что капитан Зенита - большущая величина. Ничем не хуже Миранчука и Головина. И мог бы выбить из состава канареек Кейна. Мог бы так, а мог бы эдак, и тогда бы было бы бы бы вот так бы бы бы бы бы.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:39
Он и так играет в каком-нибудь зените 😉
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:38
Сомневаюсь,физика ниже,они здоровые как кони,при всем уважении к дзюбе и конделаки,хотя , я матч тв уже несмотрю с пол-года, так,как этот канал пропагандирует вакцину,и вакцинацию,от якобы коронавируса, следовательнои тина проплаченая,как и все остальные с центральных тв. Но реч не об этом,возможно дзюба попав допустим в тотем.первые пол года возможно выстрелил, но надольше вряд ли хватит,это касается почти всех наших футболистом,у нас темп не тот,график игр посвободнее итд.
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 10:05
При живом то Кейне и Соне с Моурой и Бэйлом, набравшим форму?

Всегда знал, что мадам иКсперд
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