Канделаки: «Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь „Тоттенхэме“»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём телеграм-канале прокомментировала решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вновь вызвать в национальную команду нападающего «Зенита» и вернуть ему капитанскую повязку.

Блестящий российский пианист Денис Мацуев (сразу скажу — без шансов на успех) предложил не обсуждать возвращение Артёма Дзюбы в сборную России. Ну как такое не обсудить десяткам тысяч неравнодушных к Артёму, сборной, «Зениту» людям? Причём неравнодушных ох как по-разному.

Разумеется, место Артёма прямо сейчас — в главной команде нашей страны. Звёзд с неба в последнее время не хватающей, а значит — нуждающейся в каждой звезде.

Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина. Вот есть у нас несколько топовых футболистов, и каждый должен быть в команде.

Ну и капитанскую повязку (ханжи — остыньте) Артём заслужил своей игрой на протяжении нескольких лет. С его авторитетом в сборной тоже полный порядок. Так за чем же стало дело?