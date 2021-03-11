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Юран: «Может, Кокорину не стоит мучиться и уйти из футбола?»

вчера, 20:49

Тренер хабаровского СКА Сергей Юран высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

Ему пора уже разобраться в самом себе. Александру надо понять, хочет ли он вообще играть в футбол или пришло время заканчивать. Все кроется в психологии, в голове. В Сочи он немного стал оживать после неприятной истории. А потом все сошло на нет.

Подписал контракт со «Спартаком». От него там все ждали прорыва, но что мы увидели? Ничего! В Италии ему будет очень сложно. В Европе нужно буквально на каждой тренировке выкладываться на 100 процентов. Я не уверен, что Кокорин готов пахать. Боюсь, у него нет шансов в «Фиорентине» вернуться на свой оптимальный уровень.

Нужно ли ему было оставаться в «Сочи»? Да. Еще на сезон, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Здесь дело не в его футбольных качествах. Он, безусловно, талантливый игрок. Но вот чего он хочет в этой жизни? Александру надо покопаться в себе и принять решение. Может быть, уже и не стоит мучиться и уйти из футбола, заняться другим делом? Либо отбросить все моменты, которые ему мешают, и уйти с головой в футбол.

Сегодня Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе. У форварда было мышечное повреждение.

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SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:07
Да причем тут вообще футбол? Саня просто наслаждается жизнью...А в футбол пусть другие играют.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:22
С миллионом мучиться-
что-нибудь получится.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:57
Так и есть. Смешно еще то , что поверили Манчини и Капелло, которые видели то Сашу много лет назад.
Развели фиалок , как пацанчиков малолеток.
протон1
протон1
вчера в 21:55
эти мучения ему по карману. просто так получает зарплату.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:52
А как же море и массажист ?????☝😜😂😂😂
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:41
Только фиалкам стрёмно признаться что русские нахлобучили их , втюхав неликвид)))
shlomo
shlomo
вчера в 21:34
Оооо...а как же любимая игра????
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:31
А смысл уходить,если есть такие кому денег не жалко ему на его не маленькую зарплату
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:25
Смешно ! А кто это мучается ,Кокорин ? )))))))))))))))))) У него всё пучком -деньги льются рекой ,а он отдыхает ! ))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:13
Наконец то нашелся хоть один "эксперт", который без пафоса, без ни чем не подтвержденного оптимизма, трезво оценил состояние нашего вечно подающего надежды Саши. Сезон близится к финишу , а Саша как был не у дел , так и остается. Думаю , что фиалки уже сожалеют, что приобрели вечно раненого Кокорина. Уверен , что долго он в Фиорентине не задержится. Если уж в России не играл , то в Италии заиграть и того шансов меньше. Попадание в заявку у нас уже преподносится как праздник. Дожили. Раньше голы наших парней за бугром считать не успевали , а теперь : "Кокорин тренируется в общей группе" , - это уже для всех наше всеобщее "достижение".
Как то так!!!
Всем здоровья.
Tostao
Tostao
вчера в 21:07
"Может быть, уже и не стоит мучиться и уйти из футбола, заняться другим делом?"
Золотые слова, Сергей Николаевич!
Futurista
Futurista
вчера в 20:57
Кокорин: Сережа, говори громче. Я не слышу тебя из Хабаровска...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:51
Все бы так "мучились", как Кокорин))
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