Юран: «Может, Кокорину не стоит мучиться и уйти из футбола?»

Тренер хабаровского СКА высказался о форварде «Фиорентины» .

Ему пора уже разобраться в самом себе. Александру надо понять, хочет ли он вообще играть в футбол или пришло время заканчивать. Все кроется в психологии, в голове. В Сочи он немного стал оживать после неприятной истории. А потом все сошло на нет.

Подписал контракт со «Спартаком». От него там все ждали прорыва, но что мы увидели? Ничего! В Италии ему будет очень сложно. В Европе нужно буквально на каждой тренировке выкладываться на 100 процентов. Я не уверен, что Кокорин готов пахать. Боюсь, у него нет шансов в «Фиорентине» вернуться на свой оптимальный уровень.

Нужно ли ему было оставаться в «Сочи»? Да. Еще на сезон, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Здесь дело не в его футбольных качествах. Он, безусловно, талантливый игрок. Но вот чего он хочет в этой жизни? Александру надо покопаться в себе и принять решение. Может быть, уже и не стоит мучиться и уйти из футбола, заняться другим делом? Либо отбросить все моменты, которые ему мешают, и уйти с головой в футбол.