ГлавнаяНовости

Созин: «Прошло время, страсти улеглись, Дзюбу логично вызвали»

сегодня, 15:14

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвать в команду нападающего «Зенита» Артёму Дзюбу и вернуть ему капитанскую повязку.

Решение Черчесова вызвать Дзюбу в сборную меня вообще не удивило. Наоборот, это подчеркнуло слова Черчесова после той неприятной ситуации. Артём — опора главного тренера и его помощник, он всегда им был. Когда Черчесов не вызвал его на последние матчи Лиги Наций, то помог игроку — нападающему надо было выдохнуть, отдохнуть и отвлечься. Все телеканалы спорили, почему так случилось, а Черчесов просто пошёл ему навстречу.

Сейчас прошло время, страсти улеглись, Дзюбу логично вызвали. Это решение было объявлено ещё осенью. Какие вопросы к Черчесову по вызову Дзюбы? Наоборот, это заслуживает уважения — он держит слово.

Все новости
Юран: «Может, Кокорину не стоит мучиться и уйти из футбола?»
Сегодня, 20:49 Комментарии13
Онопко рассказал, когда ухудшились отношения Ганчаренко и Овчинникова
Сегодня, 19:37 Комментарии25
Сёмин: «Если будет хорошее предложение из Европы, Кварацхелии надо уезжать»
Сегодня, 19:15 Комментарии9
Сайманов отреагировал на слухи об интересе «Юве» и «Милана» к Кварацхелии
Сегодня, 18:38 Комментарии10
«Это было как снег на голову». Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»
Сегодня, 17:06 Комментарии9
Семак: «Всё, что надо было сделать после игры с „Рубином“, сделали»
Сегодня, 15:08 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:21
Да при чем тут Артёмовы руки если он ноги еле по полю передвигает...
112910415
112910415
сегодня в 19:14
очень логично !
а что играть спортсмен разучился, оно и не важно совсем ...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:19
Шалман по этике не намерен обсуждать неэтичные вопросы.А как с игровыми кондициями,они в порядке? На мой взгляд-НЕТ!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:49
По последним двум играм он явно не заслуживает вызова.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:02
Похоже больше и надеяться не на кого.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 15:57
"Страсть улеглась" - звучит двояко!
Mangur
Mangur
сегодня в 15:57
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 15:50
    Прошло время, страсти улеглись, но руки помнят..
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 15:42
    Страсти улеглись и дзюба может выложить новый ролик.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 15:32
    Созин , Созин...лучше бы этикой занимался. И с дзюбы спрос учинил.....).
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 15:31
    Страсти улеглись, ждем новые видео от Артёма...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:21, ред.
    Страсти по Дзюбе не улягутся никогда , он столько накуралесил, что ему до конца жизни не отмыться, у болельщиков память хорошая. Угробить репутацию легко, а вот восстановить ее бывает просто невозможно.
    Давно ли Глушаков был главной звездой на всех ресурсах??? А где он теперь??? Он конечно пытается что то там в сетях выкладывать, но для большинства болельщиков он просто неинтересен. Так и с Дзюбой.
    Всем здоровья.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 15:15
    Надо ему еще под-ть))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100