Созин: «Прошло время, страсти улеглись, Дзюбу логично вызвали»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение главного тренера сборной России вызвать в команду нападающего «Зенита» и вернуть ему капитанскую повязку.

Решение Черчесова вызвать Дзюбу в сборную меня вообще не удивило. Наоборот, это подчеркнуло слова Черчесова после той неприятной ситуации. Артём — опора главного тренера и его помощник, он всегда им был. Когда Черчесов не вызвал его на последние матчи Лиги Наций, то помог игроку — нападающему надо было выдохнуть, отдохнуть и отвлечься. Все телеканалы спорили, почему так случилось, а Черчесов просто пошёл ему навстречу.

Сейчас прошло время, страсти улеглись, Дзюбу логично вызвали. Это решение было объявлено ещё осенью. Какие вопросы к Черчесову по вызову Дзюбы? Наоборот, это заслуживает уважения — он держит слово.