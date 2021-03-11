Онопко рассказал, когда ухудшились отношения Ганчаренко и Овчинникова

Бывший помощник главного тренера ЦСКА рассказал об ухудшении в отношениях между и бывшим членом тренерского штаба .

Когда Виктор Михайлович был назначен главным тренером, руководство сказало: «Сейчас он придет, но вы высказывайте свое мнение, общайтесь по футбольным вопросам». Это нормально. Мы собирались тренерским штабом и обсуждали — я, Овчинников, потом добавился Ермакович. Виктор Михайлович говорил свое мнение и выслушивал наши мнения. У нас бывали разные мнения по каким-то вопросам, но это нормально. По позициям, по тренировкам, по тому, что надо что-то поменять. Но никогда не было чего-то радикального. Если я помощник, то я помощник. Есть главный тренер — мы ему должны помогать. А если хочешь быть главным — ищи команду и тренируй. Ты не должен подсиживать тренера. Я всегда придерживался этого правила — и при Хуанде Рамосе, и при Слуцком, и при Ганчаренко.

Были моменты, когда Виктор Михайлович был дисквалифицирован. Был момент, когда он уехал в Белоруссию. Сел и уехал. У него был срыв или стресс, не знаю. Кому-то надо было управлять командой. Руководство клуба решило, что это будет Овчинников. Потом на пресс-конференции произошел случай, когда Овчинников сказал какие-то слова. Меня тогда не было, я болел коронавирусом. Сергей Иванович сказал что-то по поводу замен и состава. Когда я вернулся в команду после болезни, то увидел, что между ними уже что-то не так. Это было видно. Не так чтобы прямо-то радикальное, но все равно это было уже не то, это было видно. Эти слова, которые были сказаны Сергеем Ивановичем… Не думаю, что он думал, что так все будет. А, может, между ними и произошло что-то, когда меня не было в команде две недели, когда я болел.