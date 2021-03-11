ГлавнаяНовости

Онопко рассказал, когда ухудшились отношения Ганчаренко и Овчинникова

вчера, 19:37

Бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктор Онопко рассказал об ухудшении в отношениях между Виктором Ганчаренко и бывшим членом тренерского штаба Сергеем Овчинниковым.

Когда Виктор Михайлович был назначен главным тренером, руководство сказало: «Сейчас он придет, но вы высказывайте свое мнение, общайтесь по футбольным вопросам». Это нормально. Мы собирались тренерским штабом и обсуждали — я, Овчинников, потом добавился Ермакович. Виктор Михайлович говорил свое мнение и выслушивал наши мнения. У нас бывали разные мнения по каким-то вопросам, но это нормально. По позициям, по тренировкам, по тому, что надо что-то поменять. Но никогда не было чего-то радикального. Если я помощник, то я помощник. Есть главный тренер — мы ему должны помогать. А если хочешь быть главным — ищи команду и тренируй. Ты не должен подсиживать тренера. Я всегда придерживался этого правила — и при Хуанде Рамосе, и при Слуцком, и при Ганчаренко.

Были моменты, когда Виктор Михайлович был дисквалифицирован. Был момент, когда он уехал в Белоруссию. Сел и уехал. У него был срыв или стресс, не знаю. Кому-то надо было управлять командой. Руководство клуба решило, что это будет Овчинников. Потом на пресс-конференции произошел случай, когда Овчинников сказал какие-то слова. Меня тогда не было, я болел коронавирусом. Сергей Иванович сказал что-то по поводу замен и состава. Когда я вернулся в команду после болезни, то увидел, что между ними уже что-то не так. Это было видно. Не так чтобы прямо-то радикальное, но все равно это было уже не то, это было видно. Эти слова, которые были сказаны Сергеем Ивановичем… Не думаю, что он думал, что так все будет. А, может, между ними и произошло что-то, когда меня не было в команде две недели, когда я болел.

Напомним, что Онопко и Овчинников покинули ЦСКА в декабре.

Все новости
Юран: «Может, Кокорину не стоит мучиться и уйти из футбола?»
Вчера, 20:49 Комментарии13
Сёмин: «Если будет хорошее предложение из Европы, Кварацхелии надо уезжать»
Вчера, 19:15 Комментарии9
Сайманов отреагировал на слухи об интересе «Юве» и «Милана» к Кварацхелии
Вчера, 18:38 Комментарии10
«Это было как снег на голову». Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»
Вчера, 17:06 Комментарии9
Созин: «Прошло время, страсти улеглись, Дзюбу логично вызвали»
Вчера, 15:14 Комментарии13
Семак: «Всё, что надо было сделать после игры с „Рубином“, сделали»
Вчера, 15:08 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:45
Не нужно сейчас возвращаться к истории с уходом армейских тренеров и копошиться в грязном белье.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:31
Я не проверял. Я думаю вратарей больше было, помнится там даже венгр и марокканец были, а недавно итальянец из серии А пылил. Сосчитать их невозможно.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:21
Я же сопоставлял число главнюков с числом гениальных вратарей "Спартака"...Неужели обсчитался???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:18
Ты меня удивляешь. А зачем нужен Онопко с его рассказом.? Разве ты не слышал , что сказал Овчинников после той игры, когда он руководил командой, а Ганчар сидел на трибуне? Именно тогда и сказал Овчинников ,что он бы таких замен не сделал и не понимает суть решений ВМГ. Если бы он э\то сказал приватно, одно дело, но он ( овчина) сказал это на камеру, т.е. публично. Любой уважающий себя мужик, если бы его подчиненный публично раскритиковал мое решение, сделал бы все, чтобы такого помощника не было. Что Бабаев и сделал с подачи ВМГ. Другого выхода не было. А как это видится Онопке - это совсем другая история.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:12
Твоя формула не точна. Число тренеров за 18 лет ровно 15, сейчас ждут 16-го. Полная идилия в отношениях хозяина (святого Федуна) с челядью (тренерами)
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 21:19
Что в итоге было???
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:18
Всех к Малахову на передачу!
Tostao
Tostao
вчера в 21:15, ред.
На прессухе Овчина тогда сказал правду, причём вполне толерантно, но все поняли, что бульбаш лоханулся с заменой. Ганче это не понравилось и он сделал всё, чтобы "овчинка выделки не стоит".))
Futurista
Futurista ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Не по армейски кони промахнулись...похоже соглашение о неразглашении не подписали с Онопко)...уволить начальника штаба!)...
asraeil
asraeil
вчера в 20:41
Ну вот так....и никак иначе...
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:40
Сор из казармы армейцев - теперь известен даже в деревне Лэнгли..
Беда и только...
Futurista
Futurista
вчера в 20:36
Кони слили Онопко...Онопко сливает коней...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:36
Есть ощущение , что Онопко следовало бы промолчать. А то букв много , а конкретики никакой : болел, не слышал , не знаю, меня не было....Зачем тогда вообще поднимать эту тему??? Вот выгонят Витю, тогда , я думаю, Сергей и раскроет папку с "Секретными материалами" и подробно поведает в чем заключалось недопонимание между двумя тренерами.
А пока ждем следующих игр РПЛ и ФНЛ. Во втором дивизионе борьба тоже горячая идет.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:32
Единение присуще только Великому клубу "Спартак",поэтому число главных тренеров за последние 18 лет примерно равно числу вратарей.
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 20:11
Меня не было , я болел.
makkie
makkie
вчера в 20:01
Короче, не тренерский штаб - а пауки в банке.
Ганчаренко оказался самым прожорливым и съел Онопко с Овчиной ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:59
Точно ничего не знаю, меня тогда не было, но что-то не то. Будь мужчиной, ты что несёшь ветер в хату !!! Семечки тебе и лавочку возле подъезда да пару бабулек !!! Нельзя так себя вести, ты вроде брюки носишь. Всем добра !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:53
Правильно его убрали
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:50
Онопко - базарная баба
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:49
Овчинников не выдержал бульбаша и его бульбашесткий футбол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:49
А причем здесь ковид? Все мы слышали, что сказал Овчинников на пресс конференции после той игры, когда были сделаны замены по указанию Ганчаренко, который руководил командой с трибуны, а на скамейке был Овчинников. Есть нормы мужской порядочности и пока ты помощник, то критиковать и не соглашаться с первым лицом ты можешь только приватно, т.е. один на один. А публичное несогласие - это недостойные действия Овчинникова. Я думаю, что ВМГ еще долго терпел, нужно было сразу после той игры отправить Овчинникова на волю. Но Бабаев поступил мудро - дал закончиться контракту. А Онопко убрали и-за прихода Леши.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:49
Спасибо Онопко за слив
112910415
112910415
вчера в 19:43
теперь из-за проклятого ковида мы не имеем точной информации ...
beefs
beefs
вчера в 19:42
ну это нормально, всегда находятся не довольные...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:39
Правду знают двое
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100