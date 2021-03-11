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Сёмин: «Если будет хорошее предложение из Европы, Кварацхелии надо уезжать»

вчера, 19:15

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию, согласно которой к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии проявляют интерес «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и «Милан».

Он сейчас прогрессирует и, вполне возможно, если будет хорошее предложение, уедет. Если за него дадут хорошие деньги. Это нормальная ситуация. Ему 20 лет, в этом возрасте надо играть. Тот же Холланд выступает за «Боруссию» на самом высоком уровне. То, что к Хвиче есть интерес, я в этом не сомневаюсь.

Рано в 20 лет? Это нормальный возраст, когда организм принимает нагрузки и адаптируется к разным ситуациям. Если будет предложение, его нужно принимать. Другой момент, хочет ли его видеть тренер той или иной команды. Плюс надо посмотреть, какой стиль ему больше подойдет. Здесь он сам должен принимать участие в переходе. Он к этому стремится.

Думаю, «Рубин» его отпустит. У них и были такие договоренности. У Слуцкого команда прогрессирует, игроки становятся лучше. Это видно невооруженным глазом — команда великолепна. Это большая заслуга Слуцкого. Если начало получилось сложным, то сейчас все футболисты играют отлично.

Ранее на эту тему высказался генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:06
В 20 лет само то попутешествовать по европам,надо уходить!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:52
Семин знает , что говорить по поводу Хвичи. Помню как он переживал , когда дядя Вася отпустил парня в Рубин. Семин говорил, что Хвича в своем возрасте был талантливее Измайлова. Теперь мы все в этом убедились. Конечно уход Хвичи несколько ослабит Рубин, но и удерживать парня насильно не стоит. Хвича за год достаточно принес пользы Рубину, плюс - продать его можно за приличную сумму, потому будет возможность усилиться . А пока наслаждаемся игрой великолепного Хвичи.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:39
Торговли живым товаром не чураются даже тренеры,считающиеся у нас мастеровитыми и достойными.Это что,неуверенность в своих силах,признание неспособности довести достойный материал,дарованный тебе судьбой,до высшего уровня???Наверное,поэтому сейчас РПЛ в опе.Что дало поколение "мостовых" российскому футболу,кроме личного удовлетворения и скандалов??? И кто из редких "нынешних" возвысил наш национальный футбол,если не брать в расчёт длительные и утомительные ожидания стабильных успехов???
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:50
Обязательно, пусть паренёк растёт !!! Удачи ему!!!
112910415
112910415
вчера в 19:47
очень интересный игрок, очень !
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:37
Умиляют "доброжелательные" коменты(
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:25
На хорошее он не тянет))) пока ехать рано он просто потеряется и затрется на лавке))
ДСА
ДСА
вчера в 19:18
ЭЭстонияя его ждёт! Европа же.
shlomo
shlomo
вчера в 19:16
Слишком много если....посмотрим на него до лета
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