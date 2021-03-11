Сёмин: «Если будет хорошее предложение из Европы, Кварацхелии надо уезжать»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал информацию, согласно которой к полузащитнику «Рубина» проявляют интерес «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и «Милан».

Он сейчас прогрессирует и, вполне возможно, если будет хорошее предложение, уедет. Если за него дадут хорошие деньги. Это нормальная ситуация. Ему 20 лет, в этом возрасте надо играть. Тот же Холланд выступает за «Боруссию» на самом высоком уровне. То, что к Хвиче есть интерес, я в этом не сомневаюсь.

Рано в 20 лет? Это нормальный возраст, когда организм принимает нагрузки и адаптируется к разным ситуациям. Если будет предложение, его нужно принимать. Другой момент, хочет ли его видеть тренер той или иной команды. Плюс надо посмотреть, какой стиль ему больше подойдет. Здесь он сам должен принимать участие в переходе. Он к этому стремится.

Думаю, «Рубин» его отпустит. У них и были такие договоренности. У Слуцкого команда прогрессирует, игроки становятся лучше. Это видно невооруженным глазом — команда великолепна. Это большая заслуга Слуцкого. Если начало получилось сложным, то сейчас все футболисты играют отлично.