«Это было как снег на голову». Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»

Бывший главный тренер «Спартака-2» прокомментировал решение клуба отправить его в отставку.

Ещё вчера «Спартак» объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, на данный момент всё в процессе. Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет. Чуть попозже всё станет ясно, будем искать варианты решения проблем.