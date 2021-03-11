«Это было как снег на голову». Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал решение клуба отправить его в отставку.
Ещё вчера «Спартак» объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, на данный момент всё в процессе. Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет. Чуть попозже всё станет ясно, будем искать варианты решения проблем.
При нём одни поражения и регресс игроков. Никто из молодых до основы не дорос. Не беру в расчёт глубоких лавочников типа Оганесяна и Маркитесова - им не светит ничего в основе.
Похоже, потолок Пилипчука - работа помощником и тактиком.
Эксперимент с главным тренером провалился.
При нём одни поражения и регресс игроков. Никто из молодых до основы не дорос. Не беру в расчёт глубоких лавочников типа Оганесяна и Маркитесова - им не светит ничего в основе.
Похоже, потолок Пилипчука - работа помощником и тактиком.
Эксперимент с главным тренером провалился.
круглый год на бОшки снег.
круглый год на бОшки снег.