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«Это было как снег на голову». Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»

сегодня, 17:06

Бывший главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал решение клуба отправить его в отставку.

Ещё вчера «Спартак» объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, на данный момент всё в процессе. Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет. Чуть попозже всё станет ясно, будем искать варианты решения проблем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:00
итак, в тренеры пока не готов !
МапС
МапС
сегодня в 17:48, ред.
Уволили, чтобы в ПФЛ не скатилась команда.
makkie
makkie
сегодня в 17:43, ред.
16 матчей без побед - действительно, и с чего это Пилипчука уволили?
При нём одни поражения и регресс игроков. Никто из молодых до основы не дорос. Не беру в расчёт глубоких лавочников типа Оганесяна и Маркитесова - им не светит ничего в основе.

Похоже, потолок Пилипчука - работа помощником и тактиком.
Эксперимент с главным тренером провалился.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:25
Мы знаем каково тренерам без работы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:21
Такова тренерская участь
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:17
Всё как всегда!!! Стабильность!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:15
В "Спартаке" уж много лет
круглый год на бОшки снег.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:15
Бывает и такое
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:10
Опять он стал звездой
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