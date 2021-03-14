Камано: «Спасибо команде и партнёрам, всех поздравляю»

Нападающий «Локомотива» рассказал о победе над «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ .

Спасибо команде и партнерам, у нас коллективная победа, всех поздравляю. Мы хорошо готовились на сборе в Испании, упорно работали, поэтому такая победная колея, нужно продолжать в этом ритме. Рад, что мы добились победы, рад, что забил два мяча. Для меня это как разблокировка моих способностей, я более раскрепощен.

На что можем замахнуться в этом сезоне? Не нужно терять голову, нужно сохранять спокойствие, нужно готовиться от игры к игре, это принесет нам высокое место в таблице.