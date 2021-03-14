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Камано: «Спасибо команде и партнёрам, всех поздравляю»

вчера, 23:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о победе над «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.

Спасибо команде и партнерам, у нас коллективная победа, всех поздравляю. Мы хорошо готовились на сборе в Испании, упорно работали, поэтому такая победная колея, нужно продолжать в этом ритме. Рад, что мы добились победы, рад, что забил два мяча. Для меня это как разблокировка моих способностей, я более раскрепощен.

На что можем замахнуться в этом сезоне? Не нужно терять голову, нужно сохранять спокойствие, нужно готовиться от игры к игре, это принесет нам высокое место в таблице.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:19
Еще совсем недавно от болельщиков, от экспертов МАТЧ ТВ в Камано летели критические стрелы одна за одной. Никто не видел в нем забивного форварда , считали этот трансфер неудачным. Но похоже, что ошибались неверящие в парня господа. Сегодня Франсуа проявил себя с лучшей стороны. Два парень забил и еще мог забить. Думаю, что это только начало его голевой серии. Парень достаточно техничен, быстр, резок. Это хорошее приобретение для Локо.
Удачи парню в дальнейшей карьере.
Всем здоровья.
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:44
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