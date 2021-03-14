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Федотов: «Хотели отыграться, но потеряли бдительность»

сегодня, 23:02
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Рулевой «Сочи» Владимир Федотов рассказал о поражении от «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ.

Очень хороший матч и тем обиднее поражение. Важно было соблюдать баланс между атакой и обороной.

В первом тайме не позволили сопернику ничего создать. Но потеряли бдительность и пропустили единственный момент, который соперник реализовал. Могли сразу отыграться, но Жоазиньо не реализовал свой момент.

Во втором тайме нужно было реализовывать моменты. Третий гол? Хотели отыграться, но потеряли бдительность, хотя были предпосылки, чтобы сравнять счет. Оставалось мало времени, наша команда немного потеряла голову. Выходы «Локомотива» из обороны и быстрые атаки таят в себе много неприятного.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 23:52
хотели как лучше, а получилось как всегда...
Futurista
Futurista
сегодня в 23:38
Не надо расслабляться...
STVA 1
STVA 1 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 23:21
Действительно... Не срослось.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 23:11
Иногда бывают такие встречи где и судьи помочь не в силах - это как раз такая...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:08
Хороший футбол показали обе команды. Просто сегодня фортуна была на стороне Паровоза .Удачи Сочи!!!
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