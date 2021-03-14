Федотов: «Хотели отыграться, но потеряли бдительность»

Рулевой «Сочи» рассказал о поражении от «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ .

Очень хороший матч и тем обиднее поражение. Важно было соблюдать баланс между атакой и обороной.

В первом тайме не позволили сопернику ничего создать. Но потеряли бдительность и пропустили единственный момент, который соперник реализовал. Могли сразу отыграться, но Жоазиньо не реализовал свой момент.

Во втором тайме нужно было реализовывать моменты. Третий гол? Хотели отыграться, но потеряли бдительность, хотя были предпосылки, чтобы сравнять счет. Оставалось мало времени, наша команда немного потеряла голову. Выходы «Локомотива» из обороны и быстрые атаки таят в себе много неприятного.