Худяков: «Хотели дать бой „Краснодару“»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:4) в 22-м туре РПЛ.
Готовились к игре, хотели дать бой сопернику, но пока нам тяжело. Слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в нашу пользу.
До определенного момента неплохо оборонялись, несколько раз удачно выбегали в контратаки, однако класс исполнителей «Краснодара» высок. Это и стало в итоге решающим моментом. В любом случае мы будем работать, стараться набрать какие-то очки.
Очень рассчитываем на паузу, которая скоро будет в чемпионате в связи с матчами сборной. Постараемся как можно лучше подготовиться к следующему отрезку чемпионата.
Команда по любому отправится в ФНЛ, если не в небытие. Так зачем было пороть горячку, кидать эту денежную подачку, если разгромы идут косяками? Что бы прикрыть задницы опростоволосившихся чиновников, допустивших такое безобразие (команда без стадиона, своих зрителей, денег и состава играет в РПЛ)? НУ, ПРИКРЫЛИ ,ТЕПЕРЬ СМОТРИМ РЕЗУДЬТАТЫ...
Команда по любому отправится в ФНЛ, если не в небытие. Так зачем было пороть горячку, кидать эту денежную подачку, если разгромы идут косяками? Что бы прикрыть задницы опростоволосившихся чиновников, допустивших такое безобразие (команда без стадиона, своих зрителей, денег и состава играет в РПЛ)? НУ, ПРИКРЫЛИ ,ТЕПЕРЬ СМОТРИМ РЕЗУДЬТАТЫ...