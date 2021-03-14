Худяков: «Хотели дать бой „Краснодару“»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:4) в 22-м туре РПЛ .

Готовились к игре, хотели дать бой сопернику, но пока нам тяжело. Слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в нашу пользу.

До определенного момента неплохо оборонялись, несколько раз удачно выбегали в контратаки, однако класс исполнителей «Краснодара» высок. Это и стало в итоге решающим моментом. В любом случае мы будем работать, стараться набрать какие-то очки.

Очень рассчитываем на паузу, которая скоро будет в чемпионате в связи с матчами сборной. Постараемся как можно лучше подготовиться к следующему отрезку чемпионата.