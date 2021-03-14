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Худяков: «Хотели дать бой „Краснодару“»

сегодня, 20:24
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:4) в 22-м туре РПЛ.

Готовились к игре, хотели дать бой сопернику, но пока нам тяжело. Слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в нашу пользу.

До определенного момента неплохо оборонялись, несколько раз удачно выбегали в контратаки, однако класс исполнителей «Краснодара» высок. Это и стало в итоге решающим моментом. В любом случае мы будем работать, стараться набрать какие-то очки.

Очень рассчитываем на паузу, которая скоро будет в чемпионате в связи с матчами сборной. Постараемся как можно лучше подготовиться к следующему отрезку чемпионата.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:20
Поздно Клава , нас уже обокрали!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 21:51
Ничего страшного, 4 апреля дадите бой гранду РПЛ, ЦСКА! ЦСКА сейчас без тренера, всем нуждающимся очки раздаёт!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:32
А что ему, бедолаге, сказать то можно? Состав собран с миру по нитке, кому не нужно было, игроки играют за бесплатно, сыгранности нет. Зря вообще затеяли этот цирк с доигрыванием.
Команда по любому отправится в ФНЛ, если не в небытие. Так зачем было пороть горячку, кидать эту денежную подачку, если разгромы идут косяками? Что бы прикрыть задницы опростоволосившихся чиновников, допустивших такое безобразие (команда без стадиона, своих зрителей, денег и состава играет в РПЛ)? НУ, ПРИКРЫЛИ ,ТЕПЕРЬ СМОТРИМ РЕЗУДЬТАТЫ...
izrafel
izrafel
сегодня в 21:21
Одного хотения бывает мало...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:11
Худяков еще не ушел?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:42
Судя по результату, не очень-то и хотели...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:39
Теперь будут эти разговоры!А будет как в анекдоте про черепаху вроде:Ну не Шмогла я не шмогла)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:31
Хотели и расхотели!
ДСА
ДСА
сегодня в 20:28
Когда играешь за еду многое не получается.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:26
Ну не получилось....но хотение было....
beefs
beefs
сегодня в 20:26
желаем удачи, не поздновато ли...
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