Объявлен состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм Чемпионата мира-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.
Всего в основном списке значится 27 футболистов.
Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин» Казань).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов (ФК «Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо» Москва).
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК «Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).
Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 18 марта в Сочи.
Ранее РФС объявил состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы.
И сердцу тревожно в груди,
Но Юра такой молодой,
А значит мы всех победим!
И сердцу тревожно в груди,
Но Юра такой молодой,
А значит мы всех победим!