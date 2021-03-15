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Объявлен состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

сегодня, 12:32

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм Чемпионата мира-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

Всего в основном списке значится 27 футболистов.

Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин» Казань).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов (ФК «Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо» Москва).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК «Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 18 марта в Сочи.

Ранее РФС объявил состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:43
Джанаев, Жирков, Нойштедтер, Заболотный....Старые друзья усатого Стаса) Ладно, посмотрим на эту мощь в игре с Мальтой!
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:28
Мирзова забыл👎
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:25
Бревно, Полено и Дельфин! Знатно подмечено! Ну теперь держись, неметчина-бразилия с аргентиной-испанией...
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:24
Заболотный, Жиров, Нойштедтер, Семёнов👎
13 RUS
13 RUS
сегодня в 15:52
Это жуткое позорище! Обидно за норм игроков посреди этого шлака
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 15:18
У него травма, он травмировался когда шнурки завязывал. А так бы однозначно усилил такую сборную
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 15:17
И все троя не тонут!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:15
Джанаев, Жирков, Нойштедер, Семёнов, Ахметов, Ионов, Мирзов, Заболотный, Смольников да уж, у нас реально плохо с футболом....
quinn-se
quinn-se
сегодня в 15:10
Нойштедтер.... No comments...
Мухомор Съедобный
Мухомор Съедобный
сегодня в 15:07
Лысый в своем репертуаре. Тьфу
Анд-м
Анд-м
сегодня в 14:56
Удачи нашей сборной в борьбе за 3 место в группе))
Tostao
Tostao
сегодня в 14:52
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:47
Жирков из этого состава самый молодой !
nikoladolgov
nikoladolgov ответ vinjard (раскрыть)
сегодня в 14:45
Неужели это про Юру ?
Он как Ленин - всегда молодой !
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.

Весть летит во все концы,
Вы поверьте нам, отцы,
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы.

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:41
Тактика Черчесова на предстоящие матчи: "Задр...чить соперника.")))
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 14:39
Какая рифма ?
Онанист - бревнотаск или онанист - 2ас ?
Аксинья
Аксинья ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 14:34
но не в рифму...
vinjard
vinjard
сегодня в 14:33
Акинфеева уже нет в сборной, но Жирков не убиваемый, и в 40 лет будет играть🤪
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:33
Похоже лысый хочет удивить Мальту !
Oplot
Oplot ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 14:31, ред.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ Аксинья (раскрыть)
    сегодня в 14:26
    Почему бревно сразу ?
    Онанист это звучит гордо !
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    сегодня в 14:26
    Дзюба и Заболотный в составе ?Это сильно,что Черчесов курит,если не курит ,ему что доплачивают ,что бы эти два брёвна ,позорили сборную России???
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 14:24
    Да нападение у нас шикарное, Артем, Антоша и Санек - Бревно, Полено и Дельфин))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ 311 (раскрыть)
    сегодня в 14:23
    Фернандеса забыл...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 14:22
    В отличии от Дзюбы, Жирков в лучшей форме точно бы играл за сборную СССР. Жаль конечно, что Гинер не стал его возвращаться в ЦСКА игрок был фантастический!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 14:16
    А эти ребята то посильнее будут
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    Состав сборной России:

    Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара)

    Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург)

    Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва)

    Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).
    Варвар7
    Варвар7 ответ ДСА (раскрыть)
    сегодня в 14:16
    Поживём - увидим!
    Bastardo
    Bastardo
    сегодня в 14:14
    Зэ болл вместо Смолова? Серьёзно?
    Сергей Гайгул
    Сергей Гайгул
    сегодня в 14:13
    Жирков, Мирзов, Заболотный - с какого?(((( первый уже пенсионный фонд возглавить должен, второй разве что Химкам пригодился, ну и мастер одного гола в год (даже палка раз в году может выстрелить). Саламыч вообще берега не видит.
    311
    311
    сегодня в 14:13
    Кроме Головина и Миранчука нет футболистов. А где Антон?)
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