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Тухель: «Силва и Абрахам не смогут сыграть с „Лидсом“»

сегодня, 02:44
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси15:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о физическом состоянии Тиаго Силвы и Тэмми Абрахама в преддверии матча с «Лидсом» в 28-м туре АПЛ.

Позавчера (Прим. — в среду) у Тиаго возникли небольшие проблемы в конце тренировки. Он почувствовал дискомфорт в той же области, где у него была травма, поэтому нам пришлось снять его, так что он вернулся в переходную фазу, но не вернулся к тренировке с командой. У Тэмми Абрахама всё ещё есть проблемы с голеностопом после подката в матче с «Бернли». Вчера (Прим. — в четверг) он прервал тренировку, хотя днём ранее всё было хорошо. Поэтому Абрахам и Тиаго Силва не сыграют с «Лидсом», но остальные игроки доступны на матч.

Абрахам всё ещё испытывает боль. Это травма была получена после подката в давнем матче. Он не чувствует себя на 100 процентов готовым к игре, испытывает дискомфорт, и я вижу это на тренировках, даже если он и проводит их до конца, я вижу, что он не на 100 процентов уверен в своих возможностях.

Я полностью доверяю нашему медперсоналу, они великолепны, и сейчас они делают всё возможное, чтобы решить эту проблему. Прежде всего, очень важно, чтобы он чувствовал, что ничто не угрожает его здоровью, ощущал себя в безопасности, свободно и не испытывал боли. Затем мы можем подумать о его возвращении.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:45
Потеря конечно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:16
Челси сейчас на подъеме, справятся.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:50
Пусть немного отдохнут.
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