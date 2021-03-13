Тухель: «Силва и Абрахам не смогут сыграть с „Лидсом“»

Главный тренер «Челси» рассказал о физическом состоянии и в преддверии матча с «Лидсом» в 28-м туре АПЛ .

Позавчера (Прим. — в среду) у Тиаго возникли небольшие проблемы в конце тренировки. Он почувствовал дискомфорт в той же области, где у него была травма, поэтому нам пришлось снять его, так что он вернулся в переходную фазу, но не вернулся к тренировке с командой. У Тэмми Абрахама всё ещё есть проблемы с голеностопом после подката в матче с «Бернли». Вчера (Прим. — в четверг) он прервал тренировку, хотя днём ранее всё было хорошо. Поэтому Абрахам и Тиаго Силва не сыграют с «Лидсом», но остальные игроки доступны на матч.

Абрахам всё ещё испытывает боль. Это травма была получена после подката в давнем матче. Он не чувствует себя на 100 процентов готовым к игре, испытывает дискомфорт, и я вижу это на тренировках, даже если он и проводит их до конца, я вижу, что он не на 100 процентов уверен в своих возможностях.

Я полностью доверяю нашему медперсоналу, они великолепны, и сейчас они делают всё возможное, чтобы решить эту проблему. Прежде всего, очень важно, чтобы он чувствовал, что ничто не угрожает его здоровью, ощущал себя в безопасности, свободно и не испытывал боли. Затем мы можем подумать о его возвращении.