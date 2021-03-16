Арбитр Панин: «В Европе судьи дают побороться, в России — нет»

Футбольный арбитр Игорь Панин рассказал об особенностях работы в РПЛ.
Чемпионат у нас специфический. Здесь в принципе нелегко работать. Если в Европе судьи дают побороться и это воспринимается нормально, то в России такого нет.
Помню, как три года назад клубы РПЛ выступили за то, чтобы судьи давали играть. А когда пошла очень много предупреждений и удалений, потому что игроки перестали чувствовать грань дозволенных единоборств и бездумно шли в единоборства, они же начали возникать: «Сколько можно, у нас некому играть». Видимо, забыли о той просьбе».