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Арбитр Панин: «В Европе судьи дают побороться, в России — нет»

сегодня, 10:09

Футбольный арбитр Игорь Панин рассказал об особенностях работы в РПЛ.

Чемпионат у нас специфический. Здесь в принципе нелегко работать. Если в Европе судьи дают побороться и это воспринимается нормально, то в России такого нет.

Помню, как три года назад клубы РПЛ выступили за то, чтобы судьи давали играть. А когда пошла очень много предупреждений и удалений, потому что игроки перестали чувствовать грань дозволенных единоборств и бездумно шли в единоборства, они же начали возникать: «Сколько можно, у нас некому играть». Видимо, забыли о той просьбе».

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:15
Судьи у нас специфические
beefs
beefs
сегодня в 10:10
в России судьи преследуют другие цели...
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