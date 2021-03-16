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Килин: «Губернатор после обещаний по зарплатам словно испарился»

сегодня, 09:16

Бывший полузащитник «Тамбова» Антон Килин, зимой подписавший контракт с «Акроном», рассказал об обещаниях губернатора Тамбовской области Александра Никитина решить вопрос с выплатой зарплат.

Как будет дальше развиваться ситуация, абсолютно непонятно. Естественно, ждем и надеемся, что нам отдадут те деньги, которые мы заработали.

Больше всего во всей этой истории меня удивляет и даже поражает поведение руководителей области. В частности, губернатора Никитина и его заместителя Иванова. Это люди, которые врали в глаза не только футболистам, но и первым лицам российского футбола, обещая, что все долги будут закрыты. Лично присутствовал на той встрече с губернатором летом прошлого года, где все эти речи произносились. Если бы такого разговора не было, то это была бы одна история. Мы все понимаем: пандемия, сложности с бюджетом и так далее. Но человек четко заявил, дал слово, гарантии, а потом после выборов словно испарился. Вот это непонятно и возмущает больше всего. И это руководители области. Казалось бы серьезный уровень. Губернатор, его заместитель — куда уж выше. А ведут себя как малые дети.

Поймите, та встреча решала очень многое. У многих ребят после успешного сезона в РПЛ были предложения, можно было уходить из команды на хорошие контракты. Можно было весь клуб перевести в другой город, такой вариант тоже был реальным. Но губернатор этот переезд заблокировал, всех, в том числе и руководство Лиги, заверил, что все будет хорошо, а потом просто исчез. Настоящий цирк. Это не укладывается в голове и похоже на бред. Какую-то ответственность человек же должен нести за свои слова и обещания.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:12
А то у губера других проблем нет!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:08
Губернатор хозяин своего слова: хочет дает, хочет забирает обратно.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:05, ред.
Обещанную шапку на уши не оденешь А вот лапшу развесить у нас мастера имеются.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:53
Не хочется даже комментировать весь этот беспредел, который творится у нас везде. Всем добра!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 09:30, ред.
Какой наивный молодой человек. Возмущает его это. А вхождение в топ-5 экономик мира? А развитие нанотехнологий и отказ от нефтяной иглы? А 2700 евро зарплата к 2020 году, в конце концов? Отстань от губернатора, мальчик, он чётко выполняет свою работу.
Серебряков в интервью Дудю сказал два слова, которые совершенно точно описывают положение вещей.
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