Килин: «Губернатор после обещаний по зарплатам словно испарился»

Бывший полузащитник «Тамбова» , зимой подписавший контракт с «Акроном», рассказал об обещаниях губернатора Тамбовской области Александра Никитина решить вопрос с выплатой зарплат.

Как будет дальше развиваться ситуация, абсолютно непонятно. Естественно, ждем и надеемся, что нам отдадут те деньги, которые мы заработали.

Больше всего во всей этой истории меня удивляет и даже поражает поведение руководителей области. В частности, губернатора Никитина и его заместителя Иванова. Это люди, которые врали в глаза не только футболистам, но и первым лицам российского футбола, обещая, что все долги будут закрыты. Лично присутствовал на той встрече с губернатором летом прошлого года, где все эти речи произносились. Если бы такого разговора не было, то это была бы одна история. Мы все понимаем: пандемия, сложности с бюджетом и так далее. Но человек четко заявил, дал слово, гарантии, а потом после выборов словно испарился. Вот это непонятно и возмущает больше всего. И это руководители области. Казалось бы серьезный уровень. Губернатор, его заместитель — куда уж выше. А ведут себя как малые дети.